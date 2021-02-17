Мбаппе подарил Хабибу футболку после матча Лиги чемпионов с "Барселоной"

Килиан Мбаппе во время матча 16-го тура Лиги чемпионов УЕФА между "Барселоной" и "Пари Сен-Жермен". Фото: AFP/LLUIS GENE

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе подарил свою футболку с подписью чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Нурмагомедов опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фотографию майки Мбаппе. "С хет-триком. Вдвойне приятнее, что "Барселоне", - написал Хабиб, который, как известно, болеет за мадридский "Реал".

Напомним: Мбаппе забил три мяча "Барселоне" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и помог своей команде разгромить каталонцев со счетом 4:1. Счет во встрече открыл лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси, но хет-трик Мбаппе и гол Мойзе Кина позволили "ПСЖ" фактически решить исход этого противостояния. Ответный поединок пройдет на "Парк де Пренс" 10 марта.