Новости

Трамп обрушился с критикой на лидера республиканцев в сенате 03:25
В США вакцинация от COVID-19 станет общедоступной не раньше мая 02:42
Британец получил 28 лет тюрьмы за желание отравить принца мороженым 02:33
Месси установил два рекорда в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" 02:32
Мбаппе подарил Хабибу футболку после матча Лиги чемпионов с "Барселоной" 02:28
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются 02:25
Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект против сепаратизма 02:06
В Канаде выявлен первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса 01:45
В пустыне Невада технологическая фирма стремится стать правительством 01:25
"ПСЖ" разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов 01:10
"Прогресс МС-16" пристыкуется к МКС 00:53
Президент Египта призвал граждан страны ограничить рождаемость 00:50
В Великобритании избежавшие карантина туристы оштрафованы на &10 000 00:48
В США семья погибла в пожаре, пытаясь согреть обесточенный дом камином 00:25
Власти США начнут обработку заявок о предоставлении убежища с 19 февраля 00:21
В США из-за непогоды отменены почти 2,8 тысячи авиарейсов 00:20
Посольство РФ ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции 16.02.2021
"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.02.2021
В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса 16.02.2021
Ростуризму поручили проработать меры поддержки туротрасли 16.02.2021
Минвостокразвития предложило ужесточить статью УК о добыче драгметаллов 16.02.2021
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин 16.02.2021
Фуркад допустил возможность стать тренером сборной России по битлону 16.02.2021
Таможня сократила число проверок бизнеса на 30 процентов 16.02.2021
Минюст: Россия не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС 16.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 02:28
Рубрика: Спорт

Мбаппе подарил Хабибу футболку после матча Лиги чемпионов с "Барселоной"

Текст: Артур Нанян
Килиан Мбаппе во время матча 16-го тура Лиги чемпионов УЕФА между "Барселоной" и "Пари Сен-Жермен". Фото: AFP/LLUIS GENE Килиан Мбаппе во время матча 16-го тура Лиги чемпионов УЕФА между "Барселоной" и "Пари Сен-Жермен". Фото: AFP/LLUIS GENE
Килиан Мбаппе во время матча 16-го тура Лиги чемпионов УЕФА между "Барселоной" и "Пари Сен-Жермен". Фото: AFP/LLUIS GENE

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе подарил свою футболку с подписью чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Фото: Gettyimages
"ПСЖ" готов подписать Лионеля Месси уже в следующем сезоне

Нурмагомедов опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фотографию майки Мбаппе. "С хет-триком. Вдвойне приятнее, что "Барселоне", - написал Хабиб, который, как известно, болеет за мадридский "Реал".

Напомним: Мбаппе забил три мяча "Барселоне" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и помог своей команде разгромить каталонцев со счетом 4:1. Счет во встрече открыл лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси, но хет-трик Мбаппе и гол Мойзе Кина позволили "ПСЖ" фактически решить исход этого противостояния. Ответный поединок пройдет на "Парк де Пренс" 10 марта.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов Лига чемпионов 2020/2021

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"
СМИ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку-2"
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин
"ПСЖ" готов подписать Лионеля Месси уже в следующем сезоне
Названа причина крушения вертолета Коби Брайанта