"ПСЖ" разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов

В этом матче в состав "Барселоны" вернулся восстановившийся после травмы Жерар Пике. У гостей, напротив, из-за повреждений не играли Неймар и Анхель Ди Мария. Зато на трибуне за парижан отчаянно переживал болельщик "Реала" - чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который сообщил о том, что прилетел в Барселону именно ради того, чтобы увидеть победу "ПСЖ".

Счет в матче был открыт на 27-й минуте. Лионель Месси четко реализовал пенальти. В этот момент многие подумали, что ослабленному французскому клубу дальше будет непросто. Но в составе "ПСЖ" нашелся человек, готовый обыграть не самую сильную оборону каталонцев в одиночку. В первом тайме Килиан Мбаппе счет сравнял, во втором оформил дубль, а в конце поставил точку. Еще один мяч на счету Мойзе Кина. В ответном матче, который состоится 10 марта "Барселоне" поможет только чудо.

В другом матче дня "Ливерпуль" в Будапеште встречался с "Лейпцигом". Немецкий клуб был формальным хозяином поля и в чем-то даже считался фаворитом, учитывая не лучшую игру англичан в последнее время. Но голы Мохаммеда Салаха и Садио Мане принесли победу "Ливерпулю" - 2:0. Ответный матч пройдет 10 марта на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.