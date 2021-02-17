Механик рассказал, как купить "живой" Toyota Land Cruiser 120

На техническом канале "Клубного сервиса" было опубликовано новое видео, посвящённое покупке Toyota Land Cruiser 120. Внедорожники этой модели в хорошем, а тем более в отличном состоянии, вымерли как вид, поэтому приходится рассчитывать только на "ушатанные" или те, которые тянут хотя бы на троечку.

В обзоре ведущий Илья Свиридов демонстрирует Land Cruiser Prado 120, выпущенный 14 лет назад, то есть в 2007 году. Автомобиль обслуживался в "Клубном сервисе", и за последние три года во время плановых ТО и ремонтных работ в него было вложено примерно 450 000 рублей.

У "сто двадцатого" днище обработано антикором, причём полностью, со снятием подкрылок и различных накладок. Свиридов говорит, что практически нереально купить Prado 120 в Москве, у которого не было бы проблем с металлом из-за дорожных реагентов, а те машины, которые стояли в гараже, не продаются на общеизвестных маркетплейсах, а покупаются "по звонку" знакомыми людьми. Почти наверняка Prado 120 за свою долгую жизнь имел дело с жестянщиками, поэтому на осмотр перед покупкой стоит выезжать с толщиномером.

Самыми дорогостоящими пунктами ремонтных работ могут стать цепной механизм и система пневмоподвески.

Вилка цен на Toyota Land Cruiser Prado 120 на рынке авто с пробегом - от 800 тысяч до 2.5 млн рублей. За автомобиль, показанный в видео, владелец просит 1.6 млн рублей.