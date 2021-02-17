МИД объяснил повышенные требования к выдаче электронных виз

Ранее турбизнес попросил сократить анкету для электронных виз в Россию. Анкета для иностранных туристов, которые хотели бы приехать в Россию по электронной визе, оказалась слишком сложной, посчитали представители турбизнеса и обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой сократить сведения, которые иностранцы должны указывать в заявлении, сделать формулировки вопросов проще и исключить такие вопросы, которые могут оттолкнуть потенциальных туристов. Документ включает 39 пунктов. "Но часть из них фактически содержит по несколько вопросов, общее число которых в итоге составляет более полусотни", - говорится в письме. При этом анкета для получения электронной визы, утвержденная в 2017 году, содержит 20 пунктов, а анкета для оформления обычной российской визы для иностранцев (кроме граждан США, Великобритании, Канады и Грузии) включает 21 вопрос. Желающим посетить Россию предлагается сообщить, используют ли они соцсети и мессенджеры, указать, какие именно, и прикрепить ссылки, отмечают представители туриндустрии. Также иностранцам предлагается заявить о наличии недвижимости на территории России и указать адреса, а еще указать место работы в настоящий момент и не менее двух предыдущих, как и все образовательные организации, кроме средней школы, в которых заявитель проходил обучение.
Электронные визы предполагают краткосрочное пребывание иностранцев в России в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Они будут действовать для граждан 52 государств. В МИД РФ обращают внимание на то, что "единая электронная виза является универсальной, а не туристической. Она дает право на въезд в РФ и пребывание в РФ с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов".
В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке оформления единых электронных виз, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2020 года № 1793, состав сведений, которые указываются иностранным гражданином в заявлении об оформлении единой электронной визы, утверждается МИД России по согласованию с МВД России и ФСБ России. "Расширение объема сведений, предоставляемых иностранными гражданами для оформления единых электронных виз (по сравнению с тем, который был установлен для получения обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа) предусмотрено Концепцией введения на всей территории Российской Федерацией единой электронной однократной визы, одобренной президентом РФ 12 июня 2019 года, - напомнили в МИД РФ. - Состав сведений, которые указываются иностранным гражданином в заявлении об оформлении единой электронной визы, разработан МВД России и ФСБ России в соответствии с вышеуказанной Концепцией и согласован рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, образованной в соответствии с распоряжением Президента РФ от 6 марта 2019 года № 58-рп".