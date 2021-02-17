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17.02.2021 12:15
Рубрика: Экономика

МИД объяснил повышенные требования к выдаче электронных виз

Текст: Евгений Гайва, Екатерина Забродина
Министерство иностранных дел (МИД РФ) не считает избыточной анкету для получения электронной визы иностранцами. "В свете нынешней международной обстановки сведения, которые иностранный гражданин должен указать для получения электронной визы, являются весьма актуальными. Исходим из того, что в вопросах выдачи виз иностранным гражданам следует учитывать интересы не только турбизнеса, но и национальной безопасности РФ", сообщили "РГ" в департаменте информации и печати МИД РФ.

Ранее турбизнес попросил сократить анкету для электронных виз в Россию. Анкета для иностранных туристов, которые хотели бы приехать в Россию по электронной визе, оказалась слишком сложной, посчитали представители турбизнеса и обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой сократить сведения, которые иностранцы должны указывать в заявлении, сделать формулировки вопросов проще и исключить такие вопросы, которые могут оттолкнуть потенциальных туристов. Документ включает 39 пунктов. "Но часть из них фактически содержит по несколько вопросов, общее число которых в итоге составляет более полусотни", - говорится в письме. При этом анкета для получения электронной визы, утвержденная в 2017 году, содержит 20 пунктов, а анкета для оформления обычной российской визы для иностранцев (кроме граждан США, Великобритании, Канады и Грузии) включает 21 вопрос. Желающим посетить Россию предлагается сообщить, используют ли они соцсети и мессенджеры, указать, какие именно, и прикрепить ссылки, отмечают представители туриндустрии. Также иностранцам предлагается заявить о наличии недвижимости на территории России и указать адреса, а еще указать место работы в настоящий момент и не менее двух предыдущих, как и все образовательные организации, кроме средней школы, в которых заявитель проходил обучение.

Фото: istock
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Электронные визы предполагают краткосрочное пребывание иностранцев в России в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Они будут действовать для граждан 52 государств. В МИД РФ обращают внимание на то, что "единая электронная виза является универсальной, а не туристической. Она дает право на въезд в РФ и пребывание в РФ с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов".

В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке оформления единых электронных виз, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2020 года № 1793, состав сведений, которые указываются иностранным гражданином в заявлении об оформлении единой электронной визы, утверждается МИД России по согласованию с МВД России и ФСБ России. "Расширение объема сведений, предоставляемых иностранными гражданами для оформления единых электронных виз (по сравнению с тем, который был установлен для получения обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа) предусмотрено Концепцией введения на всей территории Российской Федерацией единой электронной однократной визы, одобренной президентом РФ 12 июня 2019 года, - напомнили в МИД РФ. - Состав сведений, которые указываются иностранным гражданином в заявлении об оформлении единой электронной визы, разработан МВД России и ФСБ России в соответствии с вышеуказанной Концепцией и согласован рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, образованной в соответствии с распоряжением Президента РФ от 6 марта 2019 года № 58-рп".

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