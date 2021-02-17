Михаил Мишустин призвал следить за расходами на здравоохранение

Максимальный размер софинансирования - 99 процентов - предусмотрен для 26 регионов. В их число вошли Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Северная Осетия, Хакасия, Чувашская Республика, Брянская, Орловская, Пензенская и Псковская области.
С этого года по поручению главы государства начинается масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшие пять лет на нее будет направлено не менее 500 миллиардов рублей. На текущий год предусмотрено 90 миллиардов рублей, напомнил Мишустин.
Регионы смогут использовать средства на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию поликлиник и районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, а также для закупок медицинского оборудования, транспорта для доставки пациентов и выезда врачей на вызовы. Особенно это актуально для сельской местности и небольших населенных пунктов, где медицина менее доступна, чем в крупных городах, заметил премьер.
Субсидию смогут получить субъекты Федерации, где действует региональная программа модернизации. Объем средств рассчитывается по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.
- Наша главная цель - сделать доступной качественную медицинскую помощь по всей стране, - заявил Михаил Мишустин. - Это важная задача, от решения которой зависит здоровье людей. Прошу обеспечить слаженную работу на всех уровнях власти, контролировать, чтобы средства, предусмотренные на эти цели, расходовались максимально эффективно и, как подчеркнул президент, ни один рубль, выделенный на модернизацию первичного звена здравоохранения, не ушел на другие цели.
Кабмин выделил более 49 млрд рублей на спецвыплаты врачам
Правительство направило более 49 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты врачам и медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией. "Это средства на первый квартал текущего года", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается, но врачи и медсестры по-прежнему трудятся в непростых условиях, и правительство продолжает поддерживать их.
Упрощенный порядок назначения инвалидности продлен до 1 октября
"За это время должны быть созданы все условия, чтобы и после окончания действия временного порядка большинство граждан могли устанавливать или продлевать инвалидность без личного присутствия", - заявил глава правительства и попросил министерство труда и социальной защиты проработать этот вопрос.
Временный формат вводился в апреле прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, позволяет впервые присваивать ее без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.
"Поликлиники и больницы сами передадут необходимые документы. Без личного обращения будут назначаться и меры поддержки, предусмотренные для людей с ограничениями здоровья: пенсии, средства реабилитации", - подчеркнул Михаил Мишустин.
По поручению президента также упрощается порядок освидетельствования тех, кто оформляет инвалидность впервые. "Решение об этом будет приниматься по результатам обследования за последний год, и что важно - заочно, без участия человека", - сказал Мишустин.
Обновлять данные, снова проходить врачей, собирать дополнительные документы и справки будет не нужно, уточнил он. "По такому же принципу будет уточняться программа реабилитации", - пояснил премьер-министр.
"Ситуация с коронавирусом показала, что упрощенный порядок востребован людьми. Он гораздо удобнее, отнимает меньше времени", - добавил он.
Премьер-министр изучил, как плетут сыр чечил в Адыгее
Михаил Мишустин побывал на молочном заводе "Тамбовский" в Адыгее. Там главе правительства показали, как вручную плетут сыр чечил.