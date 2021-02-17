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Текст:   Татьяна Карабут 
19:40 17.02.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)

Жилые деньги

На сельскую ипотеку будут добавлены средства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании программы развития сельских территорий. Часть из них пойдет на строительство соцобъектов, другая - на сельскую ипотеку под 3% годовых.

Так, 2,47 млрд рублей будет направлено на строительство и реконструкцию школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо- и водопроводов. Средства разделят между 22 регионами. По оценке правительства, это коснется около 195 тысяч человек. Будет создано более 7 тысяч рабочих мест.

Фото: Из архива Ферапонтова монастыря
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На сельскую ипотеку добавят 1,16 млрд рублей. Это поможет улучшить жилищные условия почти 12 тысяч семей, сказал Михаил Мишустин.

Программа сельской ипотеки пользуется ажиотажным спросом. По оценке минсельхоза, в 2020 году граждане подали 208 тысяч заявок на льготную ипотеку на общую сумму более чем 440 млрд рублей. В итоге было выдано 45 тысяч кредитов на сумму 86 млрд рублей.

В этом году программа сельской ипотеки будет расширена. Так, размер кредита на строительство жилого дома планируется увеличить для всех регионов с 3 до 5 млн рублей. Сейчас такой лимит предусмотрен только для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кроме того, планируется разрешить сельскую ипотеку в Московской области для россиян, зарегистрированных на сельских территориях этого региона и ведущих там трудовую деятельность в АПК не менее двух лет. Также правительство подготовило постановление, по которому можно будет использовать в качестве первоначального взноса средства материнского капитала.

Льготная сельская ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на срок до 25 лет. По замыслам минсельхоза, сельская ипотека поможет остановить отток населения в мегаполисы, привлечь в аграрный сектор городских жителей и в целом улучшить качество жизни на сельских территориях.

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