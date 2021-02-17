Так, 2,47 млрд рублей будет направлено на строительство и реконструкцию школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо- и водопроводов. Средства разделят между 22 регионами. По оценке правительства, это коснется около 195 тысяч человек. Будет создано более 7 тысяч рабочих мест.

На сельскую ипотеку добавят 1,16 млрд рублей. Это поможет улучшить жилищные условия почти 12 тысяч семей, сказал Михаил Мишустин.

Программа сельской ипотеки пользуется ажиотажным спросом. По оценке минсельхоза, в 2020 году граждане подали 208 тысяч заявок на льготную ипотеку на общую сумму более чем 440 млрд рублей. В итоге было выдано 45 тысяч кредитов на сумму 86 млрд рублей.

В этом году программа сельской ипотеки будет расширена. Так, размер кредита на строительство жилого дома планируется увеличить для всех регионов с 3 до 5 млн рублей. Сейчас такой лимит предусмотрен только для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кроме того, планируется разрешить сельскую ипотеку в Московской области для россиян, зарегистрированных на сельских территориях этого региона и ведущих там трудовую деятельность в АПК не менее двух лет. Также правительство подготовило постановление, по которому можно будет использовать в качестве первоначального взноса средства материнского капитала.

Льготная сельская ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на срок до 25 лет. По замыслам минсельхоза, сельская ипотека поможет остановить отток населения в мегаполисы, привлечь в аграрный сектор городских жителей и в целом улучшить качество жизни на сельских территориях.