Названа дата анонса переиздания Diablo II

Слухи о том, что компания Blizzard готовит обновленное издание несомненно великой игры Diablo II, курсируют в интернете уже достаточно долго.

При этом никаких официальных подтверждений или опровержений этих сведений до сих пор не поступало, но ситуация может измениться в ближайший уикенд.

Как пишет сетевой инсайдер, скрывающийся под ником Kaiser499, на онлайн-мероприятии BlizzConline разработчики представят ремастер Diablo II с подзаголовком Resurrected.

Кроме того, по имеющимся в его распоряжении данным, на презентации также покажут дополнения для World of Warcraft Classic и Hearthstone, новый контент по Overwatch 2 и Diablo IV, а также назовут дату релиза мобильной Diablo: Immortal.

Отдельно стоит отметить, что сетевым инсайдерам - даже хорошо себя зарекомендовавшим - свойственно периодически ошибаться, поэтому информацию необходимо воспринимать со здоровой долей скепсиса.

Церемония открытия BlizzConline стартует 20 февраля в 01:00 по московскому времени.