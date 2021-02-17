Названы достоинства компактного пистолета Лебедева

Главным преимуществом недавно разработанного компактного пистолета Лебедева (ПЛК) калибра 9 миллиметров является то, что при своих габаритах он не уступает по боевым качествам большинству собратьев, то есть он более универсальный.

Таким мнением с ТАСС поделился руководитель направления дирекции ГК "Калашников" по военно-техническому сотрудничеству Владимир Онокой. В качестве примера он привел такие образцы иностранных пистолетов как SIG P226, Glock 17, Beretta M9A3 - все они тяжелее и большего размера, однако ПЛК им ничем не уступает.

Разработка ПЛК шла в русле современной тенденции по постепенной замене полноразмерных пистолетов компактными. Возможности последних существенно выросли в результате использования коллиматорных прицелов и магазинов увеличенной емкости. Небольшие габариты позволяют носить компактные пистолеты скрытно, что делает их пригодными для использования спецслужбами.

Тот же ПЛК весит как восьмизарядный пистолета Макарова (710 граммов против 730 соответственно), но имеет магазин на 14 патронов. Благодаря тому, что рамка ПЛК выполнена из алюминия, повысилась прочность оружия, особенно при использовании мощных боеприпасов 7Н21.

Как уже писала "РГ", компактный пистолет Лебедева будет впервые представлен за рубежом на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ в конце февраля. Там же "Калашников" продемонстрирует возможности автомата АК-19 - экспортной версии АК-12, специально созданной под патрон стандарта НАТО 5.56х45 миллиметров.