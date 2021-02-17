Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.02.2021,  
10:03
Текст:  Алексей Иванов

Названы достоинства компактного пистолета Лебедева

Фото: Калашников Media / YouTube Фото: Калашников Media / YouTube
Фото: Калашников Media / YouTube

Главным преимуществом недавно разработанного компактного пистолета Лебедева (ПЛК) калибра 9 миллиметров является то, что при своих габаритах он не уступает по боевым качествам большинству собратьев, то есть он более универсальный.

Фото: Калашников Media / YouTube
"Калашников" представил предсерийный карабин АКВ-521

Таким мнением с ТАСС поделился руководитель направления дирекции ГК "Калашников" по военно-техническому сотрудничеству Владимир Онокой. В качестве примера он привел такие образцы иностранных пистолетов как SIG P226, Glock 17, Beretta M9A3 - все они тяжелее и большего размера, однако ПЛК им ничем не уступает.

Разработка ПЛК шла в русле современной тенденции по постепенной замене полноразмерных пистолетов компактными. Возможности последних существенно выросли в результате использования коллиматорных прицелов и магазинов увеличенной емкости. Небольшие габариты позволяют носить компактные пистолеты скрытно, что делает их пригодными для использования спецслужбами.

Тот же ПЛК весит как восьмизарядный пистолета Макарова (710 граммов против 730 соответственно), но имеет магазин на 14 патронов. Благодаря тому, что рамка ПЛК выполнена из алюминия, повысилась прочность оружия, особенно при использовании мощных боеприпасов 7Н21.

Как уже писала "РГ", компактный пистолет Лебедева будет впервые представлен за рубежом на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ в конце февраля. Там же "Калашников" продемонстрирует возможности автомата АК-19 - экспортной версии АК-12, специально созданной под патрон стандарта НАТО 5.56х45 миллиметров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
США продадут дорогие и бесполезные катера Украине 08:51
Подводный беспилотный аппарат "Сарма" создадут в России 15.02.2021
Видео: В России разработали бронежилет с функцией самосброса 14.02.2021
стрелковое оружие
Грузинская армия получила партию вооружений из США 16.02.2021
Компанию Colt продали чехам 12.02.2021
пистолеты
Первую партию ТТ для войсковых испытаний заказали 90 лет назад 12.02.2021
Силовые структуры испытают новый пистолет "Аспид" 28.01.2021