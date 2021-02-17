Названы причины отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации

Неправильно выбранное лабораторное исследование приводит к тому, что проверка уровня антител к вирусу SARS-CoV-2 после вакцинации показывает отрицательный результат. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"Тест, который следует делать после поставленной прививки, показывает наличие антител IgG к спайковому (S) антигену. Все имеющиеся и большинство разрабатываемых вакцин в качестве антигена-мишени используют именно его. Именно на него начинают вырабатываться антитела", - приводит пояснения медика РИА Новости.

По словам специалиста, в структуре вируса выделяется несколько антигенов, однако нуклеокапсидный и спайковый дают самый сильный ответ иммунной системы человека. Наличие антител IgG к любому из них указывает на иммунитет к COVID-19. Для их выявления в организме используется два разных вида лабораторных исследований. При этом иммунная система каждого человека может избирательно вырабатывать антитела. Например, у некоторых перенесших болезнь присутствуют антитела только к спайковому антигену, у других - к обоим антигенам, а у третьих - только к нуклеокапсидному.

В случае, если человек хочет проверить иммунный ответ после вакцинации, то ему следует сдавать тест на антитела IgG к спайковому антигену. До прививки лучше выявить наличие антител IgG к обоим антигенам. Это поможет проверить наличие или отсутствие перенесенного в анамнезе коронавируса и приобретенного иммунитета, заключил Поздняков.

Ранее эксперты пояснили, когда антитела к коронавирусу исчезают из организма. Это происходит через несколько месяцев после формирования. Увы, но пожизненно они не могут существовать. А дальше все будет зависеть от собственного иммунитета человека. От того, насколько сильна эта защита организма, от того, какой у него сформирован Т-клеточный ответ. В Роспотребнадзоре отметили, что каждая встреча с коронавирусом оставляет иммунный ответ. Поэтому даже если титр антител у переболевшего человека падает, у него сохраняются клетки памяти. Эти клетки могут начать выработку антител снова.