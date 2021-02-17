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17.02.2021 07:29
Рубрика: Общество

Обнаружено новое осложнение при тяжелой форме COVID-19

Текст: Алексей Иванов

Французские ученые обнаружили с помощью МРТ существенные изменения в глазах некоторых пациентов, перенесших тяжелую форму COVID-19. Как правило, такие аномалии остаются незаметными при стандартном лечении болезни, что в будущем может привести к серьезным проблемам со зрением, сообщается на сайте Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Как уже писала "РГ", COVID-19 способен поражать многие органы и системы человека, активизировать различные хронические заболевания, и глаза в этом смысле не являются исключением. В частности, у многих переболевших позже наблюдается обострение аллергического конъюнктивита, также может развиться глаукома.

Чтобы получить более точную и объективную картину, Французское общество нейрорадиологов (SFNR) провело исследование 129 пациентов с тяжелой формой COVID-19 с помощью МРТ головного мозга. У девяти из них (почти семь процентов) обнаружились один или несколько узелков в задней части глазного яблока.

Это говорит о том, что всем пациентам, перенесшим коронавирус в тяжелой форме, стоит проводить скрининг для выявления этих узелков, считает ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Огюстин Леклер. Помимо МРТ можно проводить фундоскопию, при которой используются увеличительные линзы и свет для проверки внутренней части глаза, а также оптическую когерентную томографию - неинвазивный тест, позволяющий получить трехмерное изображение структуры глаза.

Фото: Роман Кияшко/Российская газета
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Почему именно в глазах образуются эти узелки, ученые пока не выяснили. Возможно, причина в воспалении, вызванном COVID-19, а также в недостаточном дренаже вен органов зрения. Последний фактор связан с постоянным пребыванием пациентов в положении лежа.

Сейчас ученые продолжают обследование пациентов, чтобы понять, какую угрозу могут нести обнаруженные в глазах узелки. Также они намерены проверить пациентов, перенесших COVID-19 в средней и легкой форме. Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Radiology.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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