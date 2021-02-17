Очередникам могут передать ненужные квартиры военных

Передавать ненужные военным квартиры льготникам, нуждающимся в жилье, предлагает Минстрой. Об этом говорится в разработанном ведомством законопроекте.

Сейчас из бюджета выделяются средства для обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы, вставших в очередь на жилье до 2005 года.

Однако часть квартир, купленных для них региональными органами власти, оказалась не востребованной: экс-военные отказались от их получения, а суды отказались удовлетворять иски о принудительном вселении. "Бывшие военнослужащие после увольнения покидают муниципалитеты, где располагалось место их службы, и в соответствии со своим представлением о справедливости они отказываются или просто не заселяются в положенные им по закону квартиры", - поясняет эксперт ОНФ Павел Склянчук.

При этом органы власти вынуждены годами оплачивать содержание этих квартир. А передать их другим категориям очередников они не могут из-за отсутствия таких норм в законодательстве.

Сейчас, по данным Минстроя, пустует 82 таких квартиры в 10 регионах. Больше всего их в Свердловской области (27 квартир) и Санкт-Петербурге (18 квартир). Также такое жилье есть в Приморском крае, Амурской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Псковской областях. На их содержание в целом уходит по 246 тысяч рублей в месяц.

Законопроектом предлагается разрешить передачу этих помещений другим гражданам, нуждающимся в жилье. Это могут быть ветераны ‎и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, дети-сироты, а также вставшие в очередь на жилье до 2005 года ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.

"Необходимо установить временные критерии, например, 1-2 года, после которых квартира, положенная одному, переходит к другому, - отмечает Склянчук. - Эта ситуация, конечно, скорее исключение, чем правило. Зато она указывает на то, что инициатива Минстроя по созданию единого перечня граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является востребованной. Самое главное, чтобы не было объединения очередей и манипуляций о помощи одной категории граждан за счёт другой".