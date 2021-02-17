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17.02.2021 17:46
Рубрика: Культура

Искусство защищать культуру

Ольга Любимова: Министерство не делит барабаны, а поддерживает смыслы
Текст: Инга Бугулова, Игорь Вирабов
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
Как культура выходит из пандемии. Когда завершится реставрация Петербургской консерватории? Почему так важно, чтобы появилась программа "Земский работник культуры"? Отчего на трубачей чаще всего идут учиться двоечники, а на скрипачек - отличницы? Что общего у китайской Панды с русским Смешариком? На все эти вопросы есть ответы - у министра культуры Ольги Любимовой.
Ольга Любимова: С этого года лучшие педагоги школ искусств будут получать гранты по 500 тыс. рублей. Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ Ольга Любимова: С этого года лучшие педагоги школ искусств будут получать гранты по 500 тыс. рублей. Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ
Ольга Любимова: С этого года лучшие педагоги школ искусств будут получать гранты по 500 тыс. рублей. Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ

Пирамида музыки

Ольга Борисовна, сразу про многострадальные детские школы искусств - реальную основу отечественной культуры. Чтобы завтра появился замечательный симфонический оркестр, сегодня 10 тысяч детей должны пойти в музыкальные школы. Вы представляли в Госдуме проект поправок в Федеральный закон "Об образовании в РФ". Редкое единодушие при первом чтении - "за" все. Есть ли у вас взаимопонимание с минпросвещения и, главное, с регионами?

Фото: iStock
Минкультуры выделит 50 млн рублей на поддержку частных театров

Ольга Любимова: Приходилось многие проблемы решать фактически в ручном режиме. Вы знаете, что такое ПФДО - персонифицированное финансирование дополнительного образования для детей. Речь идет о "сертификате школьника" - замечательной программе, которая дает возможность в течение года бесплатно заниматься в кружке. Многие мамы убеждены, что без кружков детям невозможно всесторонне развиваться. При этом мамы будущих музыкантов и художников, артистов балета и всех детей, обучающихся в детских школах искусств, вам скажут, что сравнивать занятия в кружке пару раз в неделю с многолетним профессиональным обучением некорректно. Нельзя серьезно заниматься скрипкой или стоять у балетного станка раз в неделю. Чтобы получить качественное дополнительное образование, дети занимаются до шести дней в неделю пять или девять лет. Сейчас с Минпросвещения России, региональными властями достигнуто взаимопонимание, а с принятием подготовленного нами законопроекта появится надежный инструмент, чтобы избежать двоякой трактовки восприятия обучения в детских школах искусств. Впервые за этими школами закрепляется особый статус, не как кружка, а как полноценной начальной ступени творческого образования.

А много таких детей в стране? Насколько востребованы школы искусств?

Ольга Любимова: Учатся в них сегодня больше миллиона семисот тысяч детей. Цифра серьезная - и она растет в последние годы. Школ по стране более пяти тысяч - и их не хватает… Так что изменения в Закон "Об образовании в РФ" очень важны.

У нас в стране более 5000 школ искусств, но их все равно не хватает. Фото: Сергей Куксин/РГ

В Госдуме вы говорили о системе оценки знаний учащихся творческих учебных заведений. Хотите защитить двоечников?

Ольга Любимова: Не секрет, что на вступительных экзаменах в творческие вузы результат ЕГЭ - далеко не главное. Есть примеры, когда двоечники в общеобразовательных школах становятся замечательными артистами. В Гнесинке даже шутят: трубачи вечно двоечники, а скрипачки - перфекционистки, даже физику на пятерки сдают и красные дипломы получают. Получается, что у нас огромное количество девочек-скрипачек, а духовиков, которых "отсеивают" за "неуды", катастрофически не хватает. Вот в Челябинске появился новый симфонический оркестр, стали искать музыкантов должного уровня - и духовиков пришлось приглашать из других регионов.

Впервые за детскими школами искусств закрепляется особый статус, не как кружка, а как полноценной начальной ступени творческого образования

О необходимости решить проблему с баллами я и говорила, выступая в Госдуме, когда обсуждались изменения в Закон "Об образовании…". Нововведения, например, позволят более дифференцированно оценивать подготовку поступающего в творческие училища, кроме этого результаты вступительных испытаний будут учитываться при превышении количества бюджетных мест.

Для творческого образования важна непрерывность: школа - училище - вуз. Когда в 90-е годы училища попали под программы минпросвещения, а их финансирование перевели регионам, провал произошел и в среднем звене. Получив первичное образование в школе искусств, профессионал - тот же тромбонист для оркестра - должен пройти ступень музучилища. И тут оказывается, что звенья нашей уникальной системы творческого образования, которой нет равных в мире, нарушены. В регионах не в состоянии нормально содержать училища: нет денег на зарплаты, ремонт, инструментальную базу, стипендии. Педагоги со стажем 30-40 лет имеют ставку 10 (!) тысяч рублей...

Ольга Любимова: Зарплата в детских школах искусств и училищах - одна из основных проблем. И президент поставил перед нами задачу - решить ее. Мы постоянно обращаем внимание регионов, работаем в этом направлении. У нас фактически сегодня в творческих образовательных организациях работают более 110 тыс. преподавателей ДШИ, более 12 тыс. преподавателей колледжей и свыше 4,8 тыс. преподавателей вузов. С этого года мы планируем запустить систему грантов: для лучших педагогов вузов и профучилищ выделим 50 грантов по миллиону рублей, а педагогам детских школ искусств - 100 грантов по 500 тыс. рублей.

В рамках нацпроекта "Культура" началось обновление инструментальной базы в школах и училищах. В 2020 году новые инструменты появились в 43 училищах и 258 детских школах искусств. Но возникают проблемы качества инструментов. По сути, свое полноценное производство инструментов в России исчезло: ни технологий, ни квалифицированных кадров.

Ольга Любимова: В России сейчас более 50 отечественных производителей музыкальных инструментов (не считая мастеровых). Действительно, у профессионального сообщества есть вопросы. Но мы прекрасно понимаем, что нашим коллегам из Минпромторга России приходится фактически с нуля поднимать это направление.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Любимова отметила возвращение в офлайн культурной жизни Петербурга

Не секрет, что в сфере реставрации тоже не хватает специалистов. Есть вопрос о кафедрах. Конечно, запустив заново производство музыкальных инструментов, невозможно сразу поднять его до планки советского уровня. Возможно, трудности еще будут. Но тем не менее факт - недавно еще оставалось две фабрики, в теперь их 50. Надеюсь, будет больше и лучше.

Денег никогда не бывает много. Как министерству удается их распределять - чтобы все были довольны?

Ольга Любимова: У нас в этом году кассовое освоение бюджета Минкультуры России, что очень важно, составило 99,3 процента в части нацпроекта. Это серьезный результат. Распределение средств - очень тонкая и точечная работа. В числе сложных задач, к примеру, - ситуация с консерваториями. Прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Надеюсь, в Новосибирске осенью мы сдадим актовый зал, уникальный орган.

Какое кино нам нужно

Не в каждой стране существует господдержка кино. У нас она существует - но существуют и вечно недовольные ею. И вечный вопрос: по каким критериям у нас поддерживаются фильмы?

Ольга Любимова: Мы должны поддерживать хорошее кино. Социально значимое кино - это не только кино об истории нашей страны. Это может быть картина и о молодых врачах, которые сейчас трудятся в красных зонах. И о людях, которые живут со своими семьями далеко от столиц, любят, печалятся, радуются, вопреки всему преданы своему делу. Но если хорошего сценария нет - значит не будет хорошего фильма. Просто прикрыться памятными событиями не удастся. В министерство и Фонд кино постоянно приходят продюсеры с такими заявками. И мы не раз об этом говорили: не саму тему мы не поддерживаем, а конкретно проекты, сырые и недоработанные.

Но бывает, что министерство поддерживает фильм - а он не удается. Проваливается в прокате. Вы опять слышите критику. Что в этом случае - менять систему?

Ольга Любимова: Это какая-то обратная логика. Что такое успешное кино? Важна, конечно, экономика. Я благодарна продюсерам, которые вернули мне привычку все время проверять, сколько они собрали в прокате. В прошлом году долгие месяцы без проката было сложно - но чудо произошло в Новый год. Что бы ни говорили критики, маркетологически и репертуарно удалось собрать зрителей - и это говорит о том, что наша индустрия кино "повзрослела", она уже совсем не та, что была до 2006 года. "Подростковый возраст" мы прошли. Что дальше?

Если думать только о кассовых сборах и снимать только романтические новогодние комедии - к чему тогда сводится господдержка отрасли? Помимо них должны быть и очень серьезные, тонкие, пронзительные драмы. Должно быть фестивальное кино. Должны развиваться разные жанры. Для этого существует поддержка со стороны минкультуры.

Критики часто подкрепляют свои мнения цифрами - но если все их аргументы упираются только в рубль, тогда о каких смыслах может идти речь?!

Фестивали - лучший способ донести до зрителя, что настоящее кино у нас есть, что оно интересное, что там есть талантливые люди. Но вот сейчас в интернете в 11-й раз проходит международный онлайн-кинофестиваль MyFrenchFilmFestival при поддержке французского государства. Но еще раньше этого фестиваля у нас появился подобный - "Дубль Дв@", его на энтузиазме проводит "Российская газета". Широкий круг зрителей - у фестиваля уже своя огромная аудитория - открывает для себя российское кино, которое незаслуженно осталось незамеченным. Министерство культуры поддерживает многие фестивали - может быть, стоило бы заметить и этот?

Ольга Любимова: Мы стараемся поддерживать многие фестивали в рамках наших возможностей. У нас же есть отдельный кинофестивальный совет, надо подать заявку - решения принимаются на конкурсной основе. На этот год, к сожалению, сбор заявок уже завершен.

Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images
Пандемия продолжает вносить поправки в планы мировых кинофестивалей

А что делается сегодня для того, чтобы вернуть былую славу нашим мультфильмам? Современная анимация - это индустрия высокотехнологичная, компьютеризированная. Без материальной базы, без программистов, без серьезных мощностей неконкурентоспособна.

Ольга Любимова: Многие продюсеры, кстати, не любят слово "мультик", мы стараемся всегда говорить "анимационное кино". Наши студии - лидеры отечественного кинопроката. Но здесь также сталкиваются с кадровым голодом: специалистов не хватает - а потребность в российской анимации невероятная. И в стране, и в мире. Кстати, в 2020 году при поддержке Минкультуры России запущено в производство 332 анимационных фильма, в том числе 284 детских, 33 авторских фильма и 15 фильмов-дебютов.

Критики часто опираются на цифры сборов в прокате. Но если все их аргументы упираются только в рубль - о каких смыслах может идти речь?!

Авторское направление - это отдельный путь, в рамках него мы поддерживаем точечно наших Норштейнов, Хржановских, Петровых, Бронзитов. Режиссерам, кстати, в последние годы не легче, чем нашим спортсменам: на международных мероприятиях категории "А" они сталкиваются с жестким отношением к российскому контенту. И, конечно, мы радуемся каждому успеху - в анимации их много.

Буквально на днях вышел первый российско-китайский мультсериал "Панда и Крош". Китайским зрителям так полюбились наши "Смешарики"?

Ольга Любимова: Китайские дети вообще убеждены, что "Смешарики" сделаны в Китае… Но мы-то знаем, что придумали и сделали это замечательные ребята из Санкт-Петербурга - Илья Попов и его команда. Сейчас выходит в прокат "Конек-Горбунок" - здесь и серьезная компьютерная графика, и любимые российские актеры, и сценарий по классическому произведению. Успех другой картины, "Последнего Богатыря", кстати, связан не только с безукоризненной компьютерной графикой, но и с блестящей игрой актеров.

А без компьютерной графики уже - никуда? Такие кинопроекты уже никому не нужны?

Ольга Любимова: Почему? Я с огромным интересом слежу сейчас за "Пальмой". Сценарий основан на реальной истории - в 1980-е годы человек был вынужден бросить овчарку в аэропорту в Ростове-на-Дону. И эта собака много лет ждала своего хозяина. Сюжет картины очень понравился японцам, знаете, для них это такой "русский Хатико". Это очень честно сделанное детское кино без сумасшедших бюджетов. Режиссер - Александр Домогаров-младший, а Ян Цапник - в роли того самого злодея, который бросает собаку. Там и чудесный Виктор Добронравов, потрясающий Владимир Ильин. Там нет спецэффектов, но есть традиции нашего авторского кино.

"Пальма" - это очень честно сделанное детское кино без сумасшедших бюджетов. Фото: Централ Партнешип

Все достойные книги идут на сценарии

С этого года негосударственные театры могут рассчитывать на финансовую поддержку государства - на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей от минкультуры. Справедливо ли, что в тяжелых условиях пандемии они оказались в неравных условиях с гостеатрами? Это же касается и частных музеев.

Ольга Любимова: Важно, что у нас наконец составлены реестры по всем направлениям. Появилась, например, точная статистика по частным циркам, зоопаркам, музеям, театрам - их судьба действительно многих волнует. Что касается частных театров - теперь мы можем работать с конкретными коллективами - их 366, - вошедшими в реестр. В целом для них изначально, с 2014 года, существовала система грантов. В 2021 году процент грантополучателей из числа негосударственных учреждений был увеличен. Также в этом году, учитывая ситуацию, мы выделили дополнительно 50 миллионов рублей. Лучшие проекты независимых коллективов будут поддержаны на конкурсной основе. В этом году впервые в рамках единого плана "Большие гастроли" к участию в программе приглашены негосударственные организации, работающие в сфере культуры и театрального искусства. К слову, такая программа, именно для частных театров, будет реализована впервые.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Как кинотеатры советской эпохи превращают в общественные пространства

Одной из самых пострадавших в пандемию стала концертная индустрия. Могут ли музыкальные фестивали рассчитывать на вашу поддержку?

Ольга Любимова: Безусловно, очень много проблем даже у таких известных фестивалей, как фестиваль джаза в усадьбе "Архангельское". Надо иметь в виду, что в то время, когда все остальное европейское пространство было фактически полностью закрыто, у нас в регионах продолжали проходить фестивали.

Очень сложно помочь крупным продюсерским центрам. Об этом только что на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой говорила Надежда Соловьева - одна из крупнейших организаторов концертной деятельности. Мы встречались с продюсерами, которые занимаются эстрадой, роком, популярной музыкой. Они, как ни печально, не могут конкретно систематизировать свои проблемы. Мы ждем конкретики, готовы помогать. Хотя надо понимать: наши средства, замечу, и близко не приближаются к сметам серьезных рок-фестивалей.

Во многих крупных городах есть совершенно потрясающие библиотеки - в Иркутске, Архангельске, Ростове (там одно хранилище - 11 этажей!). Недавно объявлено, что главная столичная библиотека, которую по старинке называют "Ленинкой", фактически сливается с Книжной палатой. И это не очередная оптимизация - наоборот, создается супербиблиотека уровня американской библиотеки Конгресса. Это же потребует серьезных финансовых вложений...

Ольга Любимова: Это, конечно, не уничтожение Книжной палаты, а возможность выстроить эффективную систему каталогизации, учета и хранения книг, то есть современную национальную книжную экосистему. Необходимо заниматься не только формальным учетом каждого обязательного экземпляра, но и совместной деятельностью по развитию чтения. Когда мы прирастаем каким-то новым функционалом, конечно же, требуются дополнительные средства.

Объединение Книжной палаты и "Ленинки" - шаг к эффективной системе хранения книг. Фото: ТАСС

Ваш отец, Борис Николаевич, - известный театровед, ректор Щепкинского училища. Вашему деду, Николаю Михайловичу, принадлежат едва ли не лучшие в русской литературе переводы Рабле и Пруста. Но кто осилит сложносочиненного Пруста в эпоху "твиттеров" и "тик-токов"? А что читает министр культуры - не по служебной необходимости, а для души?

Ольга Любимова: Последние три года читаю только сценарии. Сейчас у нас так мало по-настоящему качественных сценариев, что любое яркое литературное произведение сразу стараются экранизировать. У Алексея Иванова нет ни одного романа, который тут же не экранизировали. "Географ глобус пропил", например, "Сердце Пармы" - на подходе.

Возможно, трудности с производством музыкальных инструментов еще будут. Но недавно оставалось всего две фабрики, теперь их 50

Надо еще сказать про город-герой Екатеринбург, откуда у нас сейчас чуть не все сценаристы, включая братьев Пресняковых - они умудряются по три сценария в год выдавать. Да и потрясающий Роман Васьянов снял "Общагу", это его дебют режиссерский. Он замечательный оператор с мировым уже именем. И я убеждена, что этот фильм про качество и про режиссерское высказывание. Вот такое кино и будем поддерживать.

Ключевой вопрос

О ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ от семьи Коноваловых из Ростова-на-Дону: У нас многодетная семья, шестеро детей учатся в средней специальной музыкальной школе при Ростовской государственной консерватории им. Сергея Рахманинова. Долгие годы наши дети питаются в школе платно. Обеды в колледже оплачиваем самостоятельно. 100 рублей на каждого - в итоге ежедневно только обед детей обходится в 600 рублей. Согласно указу президента, детям из малообеспеченных семей предусмотрена льгота в виде бесплатного питания в школе. Региональные власти наших просьб не слышат. Как быть?

Ольга Любимова: Министерство культуры не имеет полномочий в сфере обеспечения питанием. Регион может предусматривать дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан. Свяжемся с губернатором и уточним, чем можно помочь в этой ситуации, нужно подумать.

В Минпросвещения объяснили обязанности советников по воспитанию в школах

О ЗЕМСКОМ РАБОТНИКЕ КУЛЬТУРЫ: Алтайский край - регион аграрный, значительная часть населения живет в сельской местности. Кадры сейчас стремительно стареют, а специалистов на смену почти нет. Ни зарплаты человеческой, ни социальной поддержки. В этой связи многие задают вопрос, не пора ли объявить такую федеральную программу, как "Земский работник культуры".

Ольга Любимова: Сейчас параллельно существует две программы - "Земский врач" и "Земский учитель". Конечно, это один из очень серьезных вопросов, и нам необходимо предложить свою программу - "Земский работник культуры". Пока это только проект постановления правительства. Мы разработали и направили на согласование во все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По нашим предварительным подсчетам, за шесть лет благодаря реализации программы приток кадров в сельские учреждения культуры составит более девяти тысяч специалистов. Будем за эту программу биться.

О РЕСТАВРАЦИИ от партнеров "Российской газеты" - главного редактора "Санкт-Петербургских ведомостей" Дмитрия Шериха: Едва ли не самый многострадальный объект в нашем городе - Петербургская консерватория, в которой уже долгие годы не могут закончить реставрацию...

Ольга Любимова: Уже три года читаю только сценарии. Хороших так мало, что любое яркое литературное произведение стараются экранизировать. Фото: Александр Корольков/РГ

Ольга Любимова: Вы знаете, что одна из первых наших совместных поездок с вице-премьером Дмитрием Чернышенко как раз была на этот объект. Реконструкция находится на особом контроле. Сейчас этот сложнейший объект перешел в ведение коллег из минстроя, он и на личном контроле вице-премьера Марата Хуснуллина. Так что, надеемся, до конца 2025 года работы, как и планируется, завершатся. Мы, конечно же, окажем необходимую помощь со стороны Минкультуры России и продолжим осуществлять контроль за реализацией объекта своего подведомственного учреждения.

О "КОЛЯДА-ТЕАТРЕ" в Екатеринбурге от режиссера, драматурга Николая Коляды: Ольга Борисовна, многие мои знакомые, как только становились чиновниками - галстук, очки, - сразу становились стеклянными до невозможности. Подойти нельзя. Оставайтесь как министр человечным человеком. В этом году нашему первому частному театру в России - 20 лет, но жить очень тяжело. Придумаете что-нибудь?

Ольга Любимова: Мы предлагаем коллективу принять участие в конкурсе на финансирование одной из постановок. Кроме того, у нас есть проект "Большие гастроли". В нем участвуют не только государственные учреждения культуры, добавились и частные театры, как я упомянула ранее

Вопросы подготовили Лариса Ионова, Ростов-на-Дону, Сергей Зюзин, Барнаул

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