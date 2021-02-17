Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками

Российские банки могут сами заблокировать карту клиента, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов или если увидят угрозу его средствам из-за утечки информации.

"Банки могут заподозрить клиента в противоправных действиях, если ему часто приходят суммы свыше 200 тысяч рублей с разных расчетных счетов, и он тут же их обналичивает", - цитирует РИА Новости эксперта Национального центра финансовой грамотности Нину Култышеву.

Счет может быть заблокирован, если кредитная организация видит какое-то нетипичное назначение платежа. По словам адвоката Дмитрия Суркова, чаще всего блокируют счета лицам, которые получают выигрыши от букмекерских контор, а также крупные платежи недавно созданным юридическим лицам. Однако есть случаи, когда банки блокируют карты клиента не потому, что подозревают его в противоправных действиях, а для того, чтобы предотвратить хищение его средств после утечки данных. В таких ситуациях, как правило, финансовая организация перевыпускает карту.

Ранее были перечислены случаи, когда банк оставляет себе часть вклада. Списать деньги могут, если в отношении вкладчика открыли исполнительное производство. В этом случае вклад признается имуществом, а судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность. Со списанием средств клиент банка также может столкнуться при наличии штрафов ГИБДД, неуплаченных обязательств перед ФНС, иных долгов. Таким же образом банк вправе поступить и при наличии у вкладчика кредита, который перестал своевременно обслуживаться.