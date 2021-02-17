Новости

В Испании акция в поддержку рэпера переросла в беспорядки 05:40
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками 05:36
Приписываемые британскому штамму осложнения характерны для других видов 05:33
Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей мира 04:33
Более чем 20 городов США обновили абсолютный температурный рекорд 04:30
В США не покажут в прямом эфире стыковку "Прогресса" с МКС 04:10
Названы причины отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации 04:08
В Техасе электроснабжение восстановлено более чем у миллиона жителей 03:55
США заявили о готовности укреплять стратегическую стабильность с Россией 03:38
Трамп обрушился с критикой на лидера республиканцев в сенате 03:25
В США вакцинация от COVID-19 станет общедоступной не раньше мая 02:42
Британец получил 28 лет тюрьмы за желание отравить принца мороженым 02:33
Месси установил два рекорда в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" 02:32
Мбаппе подарил Хабибу футболку после матча Лиги чемпионов с "Барселоной" 02:28
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются 02:25
Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект против сепаратизма 02:06
В Канаде выявлен первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса 01:45
В пустыне Невада технологическая фирма стремится стать правительством 01:25
"ПСЖ" разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов 01:10
"Прогресс МС-16" пристыкуется к МКС 00:53
Президент Египта призвал граждан страны ограничить рождаемость 00:50
В Великобритании избежавшие карантина туристы оштрафованы на &10 000 00:48
В США семья погибла в пожаре, пытаясь согреть обесточенный дом камином 00:25
Власти США начнут обработку заявок о предоставлении убежища с 19 февраля 00:21
В США из-за непогоды отменены почти 2,8 тысячи авиарейсов 00:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 05:36
Рубрика: Экономика

Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские банки могут сами заблокировать карту клиента, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов или если увидят угрозу его средствам из-за утечки информации.

Фото: iStock
Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс чужой карты

"Банки могут заподозрить клиента в противоправных действиях, если ему часто приходят суммы свыше 200 тысяч рублей с разных расчетных счетов, и он тут же их обналичивает", - цитирует РИА Новости эксперта Национального центра финансовой грамотности Нину Култышеву.

Счет может быть заблокирован, если кредитная организация видит какое-то нетипичное назначение платежа. По словам адвоката Дмитрия Суркова, чаще всего блокируют счета лицам, которые получают выигрыши от букмекерских контор, а также крупные платежи недавно созданным юридическим лицам. Однако есть случаи, когда банки блокируют карты клиента не потому, что подозревают его в противоправных действиях, а для того, чтобы предотвратить хищение его средств после утечки данных. В таких ситуациях, как правило, финансовая организация перевыпускает карту.

Ранее были перечислены случаи, когда банк оставляет себе часть вклада. Списать деньги могут, если в отношении вкладчика открыли исполнительное производство. В этом случае вклад признается имуществом, а судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность. Со списанием средств клиент банка также может столкнуться при наличии штрафов ГИБДД, неуплаченных обязательств перед ФНС, иных долгов. Таким же образом банк вправе поступить и при наличии у вкладчика кредита, который перестал своевременно обслуживаться.

Экономика Финансы Экономика Финансы Банки Происшествия Преступления

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"
СМИ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку-2"
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера