Пять советов, как ездить в снегопад

Многие автомобилисты начали вспоминать навыки экстремальной езды, когда под колесами нерасчищенные колеи и наледь. Суммируем здесь главные приемы, которые сделают ваши передвижения в таких условиях комфортными и безопасными.

Как выехать из двора

Вашим главным помощником в сильные снегопады должна стать лопата. Чтобы минимизировать риски "закопаться", сначала расчищаем участок от снега как минимум перед ведущими колесами, а как максимум - по всему периметру автомобиля, включая массив под днищем.

Если вы понимаете, что придется выезжать "враскачку" по снежной "каше", заранее расчистите участок не только перед автомобилем, но и сзади него.

Если у вас нет лопаты, то не поленитесь буквально протоптать дорогу перед машиной - так вы тоже облегчите себе выезд. Кроме лопаты в багажнике в снегопады имеет смысл держать так называемые траки - небольшие дорожки, внешне напоминающие гусеницы. На худой конец подойдет и пара досок или куски оргалита.

Подсовываем подкладки под ведущие колеса, и обретаем должное сцепление. Кроме того, успех в такой ситуации вам обеспечит прибавка тяги. Для этого на машинах с "механикой" и автоматизированными трансмиссиями с ручным режимом, старайтесь трогаться, включив вторую передачу. У машин с механическим ручником можно задействовать его для увеличения оборотов коленвала мотора - сначала раскручиваем "движок", потом плавно отпускаем ручник, и - трогаемся с большей отдачей.

Меньше трогайте "газ" и тормоз

Чтобы минимизировать риски при движении по нерасчищенным или плохо расчищенным дорогам, придерживайтесь следующего правила - старайтесь открывать "газ" и тормозить плавнее, чем вы привыкли.

Если ваш автомобиль позволяет выбрать режимы вождения "Зимний" или "Эко", сделайте выбор в пользу них - так ЭБУ будет дозировать тягу, и это минимизирует пробуксовки и улучшит курсовую устойчивость.

Кроме того, во время движения по снегу и льду необходимо двигаться плавно, без резких разгонов, поворотов, разворотов и торможений.

В машинах с "механикой" и автоматизированными коробками с ручным режимом практикуйте торможение двигателем - использование пониженных передач как альтернативу нажатию на тормоз. Повороты старайтесь проходить на ровном газу, не задействуя тормоз и не добавляя "газ", пока не прошли апекс виража. При перестроениях из ряда в ряд, равно как при обгонах, не поворачивайте руль на большой угол.

Держите дистанцию

В снегопады и гололед увеличение дистанции вдвое (в сравнении с ездой по сухому и незаснеженному асфальту) должно стать жестким правилом.

Особенно внимательным нужно быть при проезде перекрестков. Если водитель перед вами предпримет экстренное торможение, вероятность ДТП многократно возрастет.

Поэтому сбавляйте скорость заблаговременно и плавно, при плохой видимости не поленитесь при подъезде к перекрестку или светофору включить "аварийку". Еще один разумный совет - строго придерживайтесь требований знаков ограничения скорости, о негласных, нештрафуемых "19 км/ч" на время снегопадов точно лучше забыть. Также будьте вдвойне внимательными по отношениям к пешеходам, переходящим дорогу или идущим по обочине.

Правила перестроения

Трамвайные пути переезжайте медленно, избегая резкого поворота руля на большой угол, чтобы не спровоцировать занос. При перестроении в снежной каше или колее не вцепляйтесь в руль мертвой хваткой.

Используйте прием "уступающее руление" - позвольте "баранке" немного "болтаться" влево и вправо, при этом контролируя ее движения. Это позволит сгладить резкие удары о бортик колеи и сохранить непрерывным контакт с дорогой. А в ряде случаев наличие колеи на заснеженных участках является даже полезным. Скажем, крутой спуск или обледенелый поворот лучше проходить именно в колее, позволяя машине, условно говоря, идти, как по рельсам.

Не используйте "круиз-контроль"

При движении на "дальняк" возникает естественное желание использовать круиз-контроль (как стандартный, так и адаптивный). Однако на заснеженной или обледенелой трассе от включения "круиза" разумнее отказаться.

Дело в том, что даже наиболее совершенные "автопилоты" могут неадекватно отреагировать на экстренную ситуацию с пробуксовкой, движением в колее, по снежной каше или в гололед.

Скажем, "автопилот" вполне может дать команду на ускорение, когда необходимо, напротив, притормозить и стабилизироваться. И, кстати, в большинстве мануалов черным по белому прописано, что следует воздержаться от использования "круиза" в опасных условиях - на скользких покрытиях, в снегопад, на неровных дорожных покрытиях и т.д.