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17.02.2021 10:02
Рубрика: Легковые авто

Пикап Hyundai Santa Cruz испытали на замерзшем озере

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Издание Motor1 опубликовало снимки пикапа Hyundai Santa Cruz, который проходит финальные зимние испытания. Закамуфлированный предсерийный прототип модели был замечен в Финляндии на замёрзшем озере.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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По дизайну экстерьера Santa Cruz будет серьёзно отличаться от концепта, представленного ещё в 2015 году. Серийный вариант автомобиля получит более угловатый силуэт и широкую решётку радиатора.

Компактный городской пикап позаимствует платформу у кроссовера Tucson нового поколения. По предварительным данным, перспективную машину с несущим кузовом оснастят 2,5-литровым 191-сильным "атмосферником" и турбированной "четвёркой" объёмом 2,5 литра (277 л. с.).

Мировая премьера Santa Cruz должна состояться через несколько месяцев. Первый пикап от марки Hyundai выйдет до конца 2021 года. Производство модели наладят на автозаводе в Монтгомери, что в штате Алабама. На этом предприятии выпускают Santa Fe, Elantra, Sonata.

Отметим, Hyundai Santa Cruz на американском авторынке составит конкуренцию Ford Ranger и Toyota Tacoma. О появлении автомобиля в других странах пока ничего неизвестно.

Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com
#Hyundai