Почему авторы фильма "Конек-Горбунок" ухватили за хвост Жар-птицу

Новый фильм "Конек-Горбунок" Олега Погодина начинается со спецэффекта. С капли, в которой отразились не только деревенский домик и природа - мир, в котором будет происходить действие. В этой капле отразились и все проблемы российского современного кинематографа. А именно - то, что у нас в последние годы часто стали переснимать на новый лад в угоду новому времени старые фильмы и мультфильмы. И иногда получается такое, что хочется закрыть на это глаза и вернуться в прошлое. И на каждый фильм, будь то современная "Кавказская пленница", "Ирония судьбы", "Джентльмены удачи" и другие, а также - мультфильмы "Ну, погоди!", "Умка", "Простоквашино" и прочие, зритель идет, не зная чего ожидать: испортили ли память о том, что все любили раньше или вдохнули в известный сюжет новую жизнь. На этот интерес - "сверку часов" разных поколений - и делают ставку маркетологи и продюсеры (и не только отечественные) - уж посмотреть, что получилось современный зритель точно пойдет.

Так и есть - несмотря на многие разочарования, зритель - идет! Однако случаются и удачи. И к ним можно отнести и фильм, где сочетаются кино художественное и анимация - "Конек -Горбунок". Работа затратная: бюджет - около 800 миллионов рублей. Фильм - долгострой: он создавался года четыре, несколько раз и переносили прокат. В предпоследней версии картина должна была выйти в октябре 2020-го. Но вот 18 февраля фильм появится в кинотеатрах, вдохновленный в первую очередь успехами второй части "Последнего богатыря", который, несмотря на пандемию, собрал в прокате более двух миллиардов рублей.

Таким образом, наш зритель плавно "перетекает" из одной сказки в другую. Тем более, что главный герой и там, и там - недотепа и никак не богатырь. А еще в обеих киносказках есть Чудо-юдо рыба-кит, и это также делает их очень похожими. Куда ж без скованного цепями кита, на спине которого вырос целый мир? Какой образ! А еще поразительным образом обе сказки отражают мир сегодняшний. И если в фильме "Последний богатырь: Корень зла" часть действия происходит в наши дни, то "Конек-Горбунок" - просто отсылает к современности. В фильме любой увидит знакомые мотивы и поразится актуальности сказки Петра Ершова, написанной еще в 1830 году.

В новом "Коньке-Горбунке" нет поэзии в смысле литературном: он в прозе. Но зато в нем есть поэзия спецэффекта. Нет стихотворений, знакомых с детства каждому. Рассчитано на то, что детей современных фильм увлечет настолько, что те потянутся к книжке. Отсутствие текста Ершова - самый большой недостаток нового фильма, который в целом удался. "Не открывай рот", - говорит в нем Конек Ивану, который впервые пришел в город на базар. Но Иван открывает, глядя на диво-дивное. И зритель, как тот Ваня, также раскрывает рот от удивления. Например, при виде анимированной Жар-птицы. Или поражаясь мастерству художников-аниматоров и специалистов по спецэффектам. Фильм еще и остроумно наполнен кинематографическими цитатами. Так, Конек чем-то похож на Осла из мультфильма про Шрека. Или белка, грызущая орехи, навевает мысли именно о той белке, которая в "Ледниковом периоде", потому что и в нашем фильме за орехи ведется борьба.

Антон Шагин блестяще перевоплотился в добросердечного Ивана-простофилю. Павла Деревянко не видно в кадре, но какой именно артист - Конек-Горбунок, видно сразу. Потому что конек самого Деревянко - это юмор и умение творить актерские чудеса. Из Паулины Андреевой получилась красавица Царь-девица - нельзя не влюбиться. Михаил Ефремов показал завистливого закомплексованного Царя, обуреваемого разного рода противоречиями. Ян Цапник блестяще сыграл хитроумного интригана-царедворца. Как подумаешь о том, что все эти актеры снимались не с живыми партнерами, а с предметами, которые потом заменили и дорисовали в спецэффектах - так еще больше поражаешься их мастерству. Что важно - в картине не переборщили с юмором. Не стали делать комедийную окрошку. Зато сделали акцент на работе художников и художников по костюмам. В ней даже есть персонаж, которого нет у Ершова - дизайнер Тапкин-Тряпкин, дворцовый "кутюрье". И это, думается, не случайно - привлекли внимание к этой части работы, потому что мультфильм получился действительно дизайнерским - хоть сейчас на соответствующие премии выдвигай.

… Не будет ругать за спойлер читатель, но в конце фильма появляется большой мыльный пузырь, в котором снова отражаются - на этот раз события нашей сегодняшней жизни. Самым причудливым образом - даже и непонятно поначалу, как так. Как именно - смотрите сами. Но пузырь этот словно говорит о том, что вполне возможно, что у "Конька-Горбунка" будет продолжение. Может быть, другая известная сказка, пересказанная на новый лад. И да пребудет с нами "конькобежная сила": глядя на такие фильмы не теряешь надежды на то, что наше кино явно меняется к лучшему.

Прямая речь

Сергей Сельянов, продюсер:

"Представляете - живой, не мультипликационный, а живой Конек-Горбунок! Живая Жар-птица и Чудо-Юдо рыба-кит! Прекрасные актеры! Восхитительные костюмы и декорации! И всякие чудеса! Это сказка. Зритель любит сказки, особенно наши. Все потому, что в таких историях для нас больше сегодняшнего, чем в современном реалистичном фильме...".

Антон Златопольский, продюсер:

"Нет ничего лучше нашей родной русской сказки, остроумной и лукавой, мудрой и озорной - в ней заложена духовная генетика нашего народа. Работа над "Коньком-Горбунком" у нас с партнерами вызывает особый азарт. Потому что взрослые тоже дети - и нам всем нужна сказка, которую мы своим высокотехнологичным, красивым, веселым, ироничным и увлекательным фильмом, с блестящими актерскими работами - возвращаем в современную реальную жизнь...".

Александр Горохов, продюсер:

..."Конек-Горбунок" очень глубокое произведение, и очень сложный технологический проект. Павел Деревянко был единственным человеком в проекте, чье имя прозвучало сразу, как только мы задались вопросом - кто был мог сыграть Конька. Мы другого актера и не искали. Поначалу ему, наверное, было не очень понятно: актер играет роль, но его не будет в кадре. Но всю эмоцию мы брали с него - как он реагирует, какие паузы держит, как проносит текст, хмурится, улыбается... Мы пытаемся сделать его фотореалистичным персонажем - как будто существует такой в природе зверь, и он пришел к нам на площадку, у него осмысленный взгляд, поставленная речь и с ним можно договариваться. Конечно, материал прошел определенную обработку аниматорами, но в Коньке можно узнать Пашу, его характерные мимические жесты.

...Большинство инструментариев - это наши собственные разработки. Нет вообще ничего, что можно было бы сделать одной кнопкой, все детально разрабатывается. У нас на площадке была использована наша разработка "Вьюга", она позволяет "достраивать" пространство - увидеть, что в нем примерно будет, чтобы правильно выстраивать кадр. Ее можно было использовать не во всех случаях, но было много эпизодов, снятых при помощи "Вьюги", и мы примерно понимали, где и что будет происходить, что будет на фоне и как правильно взять ракурс по фону.

...Если говорить про сложность этого проекта, то можно представить себе цирк, а в нем людей, которые умеют ездить на велосипеде по канату, а еще - тех, кто умеет жонглировать. И вот "Конек" - это когда мы едем на велосипеде по канату и еще и жонглируем".

Олег Погодин, автор сценария, режиссер-постановщик:

"Наш фильм отличается от литературного оригинала. Во-первых, поэтическая форма сказки Ершова у нас заменена прозаической. Во-вторых, некоторые коллизии литературного оригинала заменены, потому что мы пытались всей истории задать немного другое направление. Сказка Ершова больше о дружбе Ивана и Конька. У нас все это, конечно же, осталось, но плюс значительно укрупнилась линия любви Ивана к Царь-девице. Наше кино - о дружбе и любви".

Павел Деревянко, актер, Конёк-Горбунок:

"Мой Конек - волшебный: летающий, знающий, шутящий, ироничный - тот, с кем можно поговорить. Конечно, я ничего подобного раньше не играл. Технология была следующая - перед съемками меня отвезли в специально оборудованное место, обклеили все лицо датчиками и в затемненной комнате фотографировали со всех сторон, со всеми ухмылками, улыбками, гримасами - нужно было снять с моего лица все возможные эмоции. Это было долго и утомительно. Но на съемках мне уже не надо было работать лицом, там нам меня надели облегающий костюм с кучей датчиков и мне нужно было совершать определенные движения. Поскольку Конек маленький - он должен быть намного ниже Ивана - мне все время приходилось ходить на корточках и в раскоряку, это было тяжело.

...Наиболее интересным из всех процессов было озвучивание - мне приходилось скакать, ржать, фыркать, модулировать свой голос, искать всякие интересные интонации, это было забавно.

В детстве я очень любил сказки, и, конечно, "Конька-Горбунка", а еще советские мультики про конька 1947 и 1975 годов. Конек мне нравился, но больше - Иван-дурак - это мой персонаж по жизни, был бы я помоложе - претендовал бы на эту роль".

Паулина Андреева, актриса, Царь-девица:

"Мне всегда хотелось сыграть в сказке. Тут все сложилось, потому что Конек-Горбунок - одна из любимейших. Это было весело, красиво, профессионально. Великолепные костюмы Надежды Васильевой, партнеры, огромный мир вокруг, построенный с нуля. Мимика и голос Конька - Паша Деревянко. Пару раз мы все-таки сыграли сцены вместе, в остальном вместо него был зеленый конь, которого называли Кеша. И таких эпизодов было много, так как в фильме волшебные миры создаются при помощи графики".