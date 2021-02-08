Новости

Актриса Дженнифер Лоуренс пострадала при взрыве на съемках 12:39
Режиссер сериала "Ивановы-Ивановы" объяснил исчезновение Бурунова 12:15
В Сети появился новый трейлер фильма "Годзилла против Конга" 11:33
Опубликован трейлер "Клариссы" - сериала-продолжения "Молчания ягнят" 11:26
Появился первый тизер нового триллера М. Найта Шьямалана "Старое" 11:20

Официально: сиквел "Последнего богатыря" собрал более 2 млрд рублей

Новости
    08.02.2021, 12:01
Текст:   Козьма Лоханкин

Диснеевское русское фэнтези "Последний богатырь: Корень зла", несколько недель подряд возглавлявшее отечественный прокат, заработал свыше 2 млрд рублей.

Фото: kinopoisk.ru
Названы претенденты на премию Американской гильдии киноактеров

Достижение, о котором ранее сообщила пресс-служба компании, теперь подтверждает Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показе фильмов в кинозалах.

"Корень зла" - сиквел фильма "Последний богатырь" 2017 года. Премьера второй части состоялась 1 января.

Фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко стал четвёртым российским фильмом, преодолевшим эту отметку. Ранее такой результат показали "Холоп" Клима Шипенко, "Движение вверх" Антона Мегердичева и Т-34" Алексея Сидорова.

Новости

Вышел трейлер нового диснеевского фэнтези "Райя и последний дракон" 11:14
Вышел первый трейлер "Сокола и Зимнего солдата" Marvel 11:08
Вышел трейлер нового боевика Ильи Найшуллера "Никто" 10:59
Вышел трейлер "Форсажа 9" 10:50
⧣ Россия
Фото: www.kinopoisk.ru
Какие фильмы и сериалы россияне смотрели в январе 06.02.2021
Мать найденного мертвым актера Шаляпина заявила, что его могли убить 05.02.2021
"Пропавший" Михаил Ефремов нашелся: его этапируют в Москву 05.02.2021
⧣ фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Съемки "Фантастических тварей 3" остановлены из-за вспышки COVID 03.02.2021
Мартин рассказал, когда намерен закончить продолжение "Игры престолов" 03.02.2021
Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные" 03.02.2021
⧣ рейтинги
Фото: kinopoisk.ru
Названы претенденты на премию Американской гильдии киноактеров 06.02.2021
Американские сценаристы назвали номинантов своей премии 04.02.2021
Составлен список "50 лучших вестернов всех времен" 01.02.2021