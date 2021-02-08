Официально: сиквел "Последнего богатыря" собрал более 2 млрд рублей

Диснеевское русское фэнтези "Последний богатырь: Корень зла", несколько недель подряд возглавлявшее отечественный прокат, заработал свыше 2 млрд рублей.

Достижение, о котором ранее сообщила пресс-служба компании, теперь подтверждает Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показе фильмов в кинозалах.

"Корень зла" - сиквел фильма "Последний богатырь" 2017 года. Премьера второй части состоялась 1 января.

Фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко стал четвёртым российским фильмом, преодолевшим эту отметку. Ранее такой результат показали "Холоп" Клима Шипенко, "Движение вверх" Антона Мегердичева и Т-34" Алексея Сидорова.