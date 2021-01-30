Фильм "Последний богатырь: Корень зла" заработал более 2 млрд рублей

Российское попаданец-фэнтези "Последний богатырь: Корень зла", продолжение картины 2017 года, установило впечатляющее достижение, заработав в отечественном прокате уже более двух миллиардов рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Disney, уточняя: фильм режиссера Дмитрия Дьяченко посмотрели почти семь миллионов зрителей в России и странах СНГ.

"На данный момент сборы сказочного приключения "Последний богатырь: Корень зла", созданного Disney, Yellow, Black and White и каналом "Россия" преодолели рубеж в два миллиарда рублей", - информируют в пресс-службе.

Таким образом, сиквел "Богатыря" стал четвертым отечественным релизом за всю историю российского проката, заработавшим кассу в более чем два миллиарда рублей.

Ранее подобный результат показали комедия Клима Шипенко "Холоп", спортивная драма "Движение вверх" Антона Мегердичева и военная драма "Т-34" режиссера Алексея Сидорова.

Второй "Последний богатырь" вышел на экраны 1 января 2021 года. Сюжет выстроен вокруг сына Ильи Муромца (Виктор Хорняк), которому на этот раз суждено принять участие в Богатырских играх. Ну и, как водится, схватиться со злом. Также самого пристального внимания заслуживает персонаж Колобок, которого одарил своим магическим голосом комик Гарик Харламов.

К слову, уже практически завершены работы над третьей частью линейки - она должна увидеть свет в конце текущего года.