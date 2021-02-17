Производство мяса и овощей в стране растет. Но покупателям от этого не легче: вчера еще тушка курицы в магазине стоила 119 рублей, а сегодня - уже 130 рублей. А картофель с морковью за год подорожали больше чем на треть.

Как следует из данных Росстата, за первые пять недель 2021 года картофель вырос в цене на 40%, а морковь - на 34%. Стоимость помидоров выросла за год на 20%, огурцов - на 16%, лука - на 10%. Из овощей по той же цене сейчас продается разве что белокачанная капуста.

И дело здесь не только в привычной сезонности - в этот раз цены по отдельным продуктам растут быстрее обычного. По данным Росстата, в первую неделю февраля ускорился рост цен на отдельные овощи и фрукты: картофель, помидоры, яблоки. Сильнее дорожали маргарин, мясо кур, сыры.

В минсельхозе поясняют: урожая картофеля в прошлом году собрали на 10% меньше. Поэтому сейчас наша картошка в магазинах почти закончилась. Завозят из Египта и других стран. А она из-за ослабевшего рубля дорогая. Теперь надо ждать нового урожая. Кроме того, минсельхоз сейчас пытается свести напрямую производителей и торговые сети. Не будет посредников - не будет дополнительной наценки.

На цену картофеля влияет еще и дефицит мощностей для хранения, добавляет генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста" Тамара Решетникова. Но вот с огурцами и помидорами все сложнее. Здесь сказываются уже не только сезонные колебания. Сейчас тепличные предприятия, закупая за рубежом большую часть семян, пытаются заложить какие-то валютные риски в свои цены. Кроме того, по словам Решетниковой, из-за введения ограничений у нас большая часть тепличных предприятий пострадала в финансовом плане. И выращенный урожай иногда приходилось оставлять у себя или, например, раздавать в благотворительные организации.

Цены на некоторые продукты растут быстрее инфляции. Причина не только в сезонности. Птицу сразил грипп, а теплицы пытаются воспользоваться восстановлением спроса на овощи

Пик проблем пришелся на весну, а именно зимой - весной теплицы работают на полную мощность и закладывают себе финансовую подушку безопасности на год вперед. Но в этот раз так сделать не получилось. И теперь теплицы пытаются за счет восстановившегося спроса на овощи наверстать ту самую потерянную маржу в прошлом году.

К этому прибавился рост цен на энергоносители, считает Решетникова.

Свои причины у роста цен на мясо птицы. В минсельхозе говорят, что наш рынок насыщен птицеводческой продукцией. И поскольку ее так много, повода для роста цен выше инфляции нет. По информации ведомства, среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически неизменны в течение нескольких лет. Так, среднегодовые оптовые цены на мясо птицы в 2020 году были даже ниже, чем в 2019 году. Могут повлиять на стоимость курицы рост цен на корма, а также птичий грипп, признают в минсельхозе. Но поскольку птицу выращивать быстро, восстановление поголовья позволит сбить цены. Снизить цены на корма помогут экспортные пошлины на зерно. Его стоимость на внутреннем рынке снизится, и себестоимость производства упадет, рассчитывают в минсельхозе. Кроме этого, для производителей предсмотрены льготные кредиты.

Стоимость тонны комбикорма для курицы четыре года назад составляла 14,99 тыс. рублей, а в этом году - около 21 тыс. рублей. То есть рост составил больше 35%. А 70% стоимости курицы - это корм, отмечает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. За тот же период стоимость доллара увеличилась с 50-60 рублей до 72-75 рублей - это около 25%. А ветеринарные, кормовые препараты, расходные материалы для оборудования, само оборудование мы импортируем.

До последнего времени производители старались как-то удерживать цены, но случился птичий грипп. В 2020 году в России производство мяса птицы приросло исключительно за счет индейки (плюс 50 тыс. тонн), говорит Давлеев. А производство бройлеров рухнуло на 20 тыс. тонн. Птичий грипп разразился не только в России, но и Европе, которая является основным поставщиком инкубационного яйца в Россию, - 30% его завозится из-за рубежа. То же самое коснулось родительских стад: их мы тоже не можем завезти. А мощности для воспроизводства родительского стада в России не хватает, поясняет эксперт. Кроме того, Китай наращивает свое производство и скупает родительское стадо в Европе. Поэтому на рынке возник мировой дефицит как родительского стада, так и инкубационного яйца.

На рост цен влияет и увеличившийся спрос на яйцо и мясо птицы. Из-за коронакризиса россияне стараются экономить и переходить на более дешевые источники белка, добавляет Давлеев. Увеличить потребление белка можно было бы при помощи рыбы. Ведь сейчас отпускные цены у производителей рыбной продукции на тот же минтай снизились до уровня 2013 года. Но здесь выявились другие проблемы. Вице-премьер Юрий Трутнев поставил задачу в течение пяти лет перенести переработку рыбы полностью на территорию России. Сейчас перерабатывающих мощностей внутри страны не хватает.

Кроме того, придется решить вопрос с накручиванием цен. В цепочке от производителя до прилавка оказалось много посредников. Да и сам минтай с советских времен у россиян ассоциируется с продуктом не самого лучшего качества. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, рыбаки стараются придумать механизмы развития рынка отечественной рыбопродукции и повысить ее привлекательность для потребителей. Например, налажен выпуск филе и фарша высокого качества, порционной фасовки, в упаковке, ориентированной на конечного потребителя. Также рыбаки работают над расширением ассортимента: в магазинах представлены и популярные виды рыбы и морепродуктов, и дорогостоящие морские деликатесы, и продукты переработки российского производства.

В этой ситуации у государства остается не так много способов повлиять на цены. Регулирование цен, как с подсолнечным маслом и сахаром, могут сработать только на короткий срок, купировав проблему. По словам главы минэкономразвития Максима Решетникова, распространять такую меру на другие продукты правительство не собирается, поскольку считает ее опасной для экономики.

Между производителем и прилавком слишком много посредников - отсюда и накручивание цен

По мнению Давлеева, в этой ситуации поможет или адресная поддержка покупательской способности населения или поддержка предприятий. Но оба инструмента имеют свои недостатки. Адресная поддержка населения поддержит платежеспособный спрос. Денежный поток сохранится - предприятиям будет проще сохранить рентабельность. Но этот путь скользкий, потому что эти деньги люди могут использовать не для закупки птицы, а смартфона, говорит Давлеев.