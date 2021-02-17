В Минсельхозе назвали причины роста цен на картофель

"В настоящее время продолжается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение цен в плодоовощной группе, что обусловлено увеличением доли импортной продукции. В частности, в настоящее время на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран средиземноморья, который существенно дороже отечественного. Коррекция цен на картофель ожидается с июня после начала поступления нового урожая", - пояснили в министерстве.

Кроме этого, в прошлом году урожай российского картофеля снизился - он составил 19,577 млн тонн (по итогам 2019 года - 22,073 млн тонн).

"Определенное сокращение объемов производства из-за неблагоприятных погодных условий, а также увеличение в урожае доли мелкого картофеля оказали влияние на ценовую динамику в прошлом году. Таким образом, повышение конкуренции в ретейле за крупнокалиберную продукцию во многом стимулировало рост цен на нее", - сказали в Минсельхозе.

По оценкам ведомства, с учетом импортных поставок, картофеля хватит, чтобы полностью удовлетворить внутренние потребности страны.

Там рассчитывают, что цены на картофель скорректируются с июня после начала поступления нового урожая. Также снизить цены на полке поможет выстраивание прямых поставок картофеля в торговые сети и исключение лишних звеньев в торговой цепочке. Для этого Минсельхоз направил перечень региональных производителей в АКОРТ и Минпромторг России.

По данным Росстата, картофель с начала года подорожала за первые пять недель 2021 года в сравнении с тем же периодом прошлого года на 40% - с 22,2 рублей за кг до 30,9 рублей за кг.