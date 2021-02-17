Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.02.2021 14:14
Рубрика: Легковые авто

Porsche решил отказаться от строительства завода в Китае

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

Несмотря на то, что Китай является крупнейшим рынком сбыта для Porsche - в прошлом году в регионе было продано 88 968 автомобилей марки, в то время как в ЕС и США 80 892 и 57 294 соответственно - компания не имеет планов размещения в стране производства.

Фото: Пресс-служба Porsche.
Австриец на 80-летие приобрел 80-й по счету Porsche

"Поставлять в Китай автомобили, произведенные в Европе, - этот довод в пользу премиум-статуса марки," - сказал исполнительный директор компании Оливер Блюме в интервью Financial Times.

Он также подчеркнул, что основным местом производства Porsche всегда будет Германия, так как клеймо "сделано в Германии" является важной частью образа компании, которая полностью оправдывает высокую себестоимость производства. Кроме того, производство на территории ЕС позволяет бренду поддерживать стабильные цены.

В то же время Оливер Блюме не исключает, что политика экономического протекционизма Китая в будущем может вынудить Porsche пересмотреть свои принципы.

#Porsche