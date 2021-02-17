Porsche решил отказаться от строительства завода в Китае

Несмотря на то, что Китай является крупнейшим рынком сбыта для Porsche - в прошлом году в регионе было продано 88 968 автомобилей марки, в то время как в ЕС и США 80 892 и 57 294 соответственно - компания не имеет планов размещения в стране производства.

"Поставлять в Китай автомобили, произведенные в Европе, - этот довод в пользу премиум-статуса марки," - сказал исполнительный директор компании Оливер Блюме в интервью Financial Times.

Он также подчеркнул, что основным местом производства Porsche всегда будет Германия, так как клеймо "сделано в Германии" является важной частью образа компании, которая полностью оправдывает высокую себестоимость производства. Кроме того, производство на территории ЕС позволяет бренду поддерживать стабильные цены.

В то же время Оливер Блюме не исключает, что политика экономического протекционизма Китая в будущем может вынудить Porsche пересмотреть свои принципы.