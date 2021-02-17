Приписываемые британскому штамму осложнения характерны для других видов

Осложнения, которые могут возникнуть у детей и подростков после заражения британским штаммом коронавируса, характерны и для других мутаций. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Словацкое радио сообщило, что британский штамм особенно опасен для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. Зафиксированы случаи, когда заболевание, часто протекающее в бессимптомной форме, перерастало в малоизученную болезнь, приводящую к высыпаниям на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук, пишет ТАСС.

По словам Горелова, данное осложнение, которое приписывают британской разновидности коронавируса, характерно и для традиционного штамма. Речь идет о системном мультивоспалительном синдроме, при котором поражаются несколько систем организма. Он развивается через две-три недели после COVID-19 у тех детей, которые в начале заболевания не получали противовирусной терапии. Болезнь протекает "крайне тяжело и требует госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии", - добавил Горелов. Он также отметил, что в настоящий момент британский штамм не получил распространение в России.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что взрослым, а не детям следует в первую очередь вакцинироваться от коронавируса. Он объяснил, что дети не болеют COVID-19 так серьезно и тяжело, как взрослые, поэтому для детей "сейчас не первостепенная задача привиться". Он уточнил также, что испытания вакцин от коронавируса на детях еще не проводятся, поэтому сделать ребенку прививку от COVID-19 нельзя.