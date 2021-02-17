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17.02.2021 10:50
Рубрика: Общество

"Прогресс" пристыковали к МКС в ручном режиме

Текст: Наталия Ячменникова
Космический грузовик "Прогресс МС-16" не смог причалить к МКС в автоматическом режиме, стыковка прошла вручную.

Корабль должен был причалить к модулю "Пирс" в 9.20 мск в автоматическом режиме, однако во время стыковки корабль отклонился от оси причаливания. Подмосковный Центр управления полетом дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти в ручное телеоператорное управление "Прогрессом". Стыковка прошла успешно в 9.27 мск.

Фото: Космический центр "Южный" / Роскосмос
"Прогресс МС-16" сведет с орбиты модуль "Пирс" МКС

После завершения необходимых проверок герметичности стыка командир МКС-64 Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков откроют переходные люки и выполнят заключительные операции по демонтажу стыковочного механизма, переводу системы электропитания "Прогресса" на объединенное питание и консервации грузового корабля.

"Прогресс МС-16" привез на МКС более 2,5 тонн грузов, необходимых для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований на ее борту.

В истории МКС это девятая стыковка "Прогресса" в ручном телеоператорном режиме и первая с 2016 года. Обычно грузовики стыкуются к орбитальным станциям в автоматическом режиме, но если вдруг дает сбой автоматика или возникает необходимость осуществить стыковку корабля в ручном режиме, у космонавтов есть все возможности. На станции установлен дисплей, на который транслируется изображение с телекамеры сближающегося корабля, и ручки управления кораблем.

До недавнего времени американские и японские грузовые корабли стыковались к МКС только в ручном режиме. Недавно "автомату" научился корабль Илона Маска Dragon. Европейские корабли ATV стыковались к российскому сегменту в автоматическом режиме, поскольку имели российское стыковочное оборудование, сообщает РИА Новости.

В настоящее время на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова находятся астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи.

Общество Космос РГ-Видео

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