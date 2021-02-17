Путин призвал достойно провести выборы в Госдуму

"Даже в условиях пандемии, и потери есть в депутатском корпусе, вы не приостанавливали работу", - отметил Владимир Путин и попросил дальше держать все, что считается приоритетным, на особом контроле, "чтобы все новые конституционные гарантии стали реальным стимулом развития".

Президент попросил в ближайшие месяцы построить работу так, чтобы ничего не осталось на потом и чтобы следующий состав принял качественное наследство, без нерешенных вопросов.

Градус дискуссий повышается в избирательную кампанию, подстегивается межпартийная конкуренция, политическая активность, и здесь нет ничего нового, так происходит везде, продолжил Путин. Но для России выборы имеют огромную исключительную значимость, подчеркнул он. Для стабильного и эффективного решения задач в нацпроектах. И все подчинено одной цели - качественно улучшить жизнь людей.

"Этот прямой запрос граждан - однозначный наказ для всех уровней власти", - подчеркнул президент. "Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен", - заметил он.

И особая ответственность - именно на партиях "большой четверки". Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон будущей избирательной кампании, "демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны", сказал Путин.

"Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе", - заключил президент.

Видео: RT