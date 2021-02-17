Южный вестибюль станции метро "Динамо" закроют на реставрацию

Южный вестибюль станции метро "Динамо" в Москве закроется на реставрацию с 21 февраля. Работы там продлятся до 29 мая, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Попасть на станцию и выйти в город пассажиры смогут через северный вестибюль.

По информации дептранса, изначально стены вестибюлей "Динамо" были облицованы камнем и деревянными панелями, покрытыми темным лаком. На мрамор эту облицовку заменили только в 1976 году. Поэтому реставраторы на основе архивных данных и фотографий намерены восстановить исторический облик.