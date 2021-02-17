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17.02.2021 20:14
Рубрика: Культура

Мариинский каскад

Испанские гастроли и оперный тур в Москву Валерия Гергиева
Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
В ближайшие дни, с 19 по 21 февраля, Мариинский театр будет гастролировать в Москве в Концертном зале "Зарядье": прозвучат оперы "Макбет", "Турандот" (с участием Анны Нетребко) и III акт "Нюрнбергских мейстерзингеров".
Спектакль "Лолита" показали на "Золотой маске". Лолита - Пелагея Куренная, Гумберт - Петр Соколов. Фото: Пресс-служба Мариинского театра / Дмитрий Дубинский Спектакль "Лолита" показали на "Золотой маске". Лолита - Пелагея Куренная, Гумберт - Петр Соколов. Фото: Пресс-служба Мариинского театра / Дмитрий Дубинский
Спектакль "Лолита" показали на "Золотой маске". Лолита - Пелагея Куренная, Гумберт - Петр Соколов. Фото: Пресс-служба Мариинского театра / Дмитрий Дубинский

Это уже второй за февраль оперный тур Мариинки в Москву: в предыдущий визит труппа показала на сцене Большого театра главную премьеру прошлого сезона - "Лолиту" Родиона Щедрина, выдвинутую на премию "Золотая маска". Спектакль номинирован по четырем позициям: лучший спектакль, лучшая женская роль - Пелагея Куренная (Лолита), лучшие мужские роли - Александр Михайлов (Клэр Куильти) и Петр Соколов (Гумберт). "Российская газета" писала о премьере "Лолиты" (см.: "РГ" от 16.02.2020). А накануне, несмотря на локдаун в театрально-концертной жизни Европы, Мариинский театр провел гастроли в Испании, где сыграл шесть программ из сочинений Берлиоза, Шуберта, Вагнера, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева. Концерты прошли в крупнейших залах Валенсии, Мадрида, Барселоны, Жирона с половинными, согласно антиковидному протоколу безопасности, "аншлагами". Руководитель Мариинки Валерий Гергиев рассказал "РГ" о гастролях и планах театра.

Фото: Ирина Шымчак
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Такое впечатление, что ситуация в театральном мире пошла даже на пользу Мариинке?

Валерий Гергиев: Могу сказать, что никогда на моей памяти мы не расширяли свой репертуар так, как за последние восемь месяцев. И никогда у нас не было, да уже, вероятно, и не будет такой возможности сосредоточиться на домашней работе, проводить много времени в театре и быть при этом с близкими, с семьей. Это уникальный период для нас и потому, что все до одного звездные и молодые артисты Мариинского театра находятся в Петербурге. И все это время мы живем как одна огромная семья, работаем не покладая рук. Прежде всего мы восстанавливаем наш репертуар, потому что он превышает в разы афишу любого театра мира. Достаточно сказать, что у нас идут полтора десятка опер Верди, пятнадцать опер Римского-Корсакова, почти весь Вагнер, Чайковский, Пуччини, Прокофьев, десятки других партитур. И если мы не будем играть эти спектакли, они просто умрут. Сегодня главная задача для нас - восстановить собственный репертуар. Но мы готовим и много новых названий в афише. Сейчас будем исполнять в Москве III акт "Нюрнбергских мейстерзингеров".

Вам удалось провести гастроли в Испании, несмотря на ограничительные меры в Европе, а в ближайшее время уже планируются выступления в венском Музикферайне. Как это возможно?

Валерий Гергиев: Мы еще летом, когда практически все было закрыто, смогли дважды выступить на Равеннском фестивале у Риккардо Мути - это были великолепные гастроли. Италия все-таки очень дружественная нам страна. Я обязательно приглашу маэстро Мути выступить у нас: мы уже говорили с ним об этом. Позже, в октябре, я прилетал в Италию и дирижировал оркестром Болоньи в Парме, на открытии фестиваля Верди. В той поездке у меня было время побывать в музее Верди, в том доме в Ле Ронколе, где он родился. Это совершенно удивительное место: прекрасный парк, дом, книги Верди, его ноты, рукописи, мебель, даже кровать, где он спал. Я провел там много часов и открыл для себя немало нового о Верди как человеке и крупной личности. Эта поездка была большим подарком судьбы для меня. Буквально на следующий день мы с Мариинским театром выступали в Парижской филармонии, где у нас была совершенно незабываемая "Хованщина" Мусоргского. Я ведь каждый год стараюсь исполнять эту великую партитуру в двух-трех мировых столицах. Она производит на всех колоссальное впечатление. А что касается испанских гастролей, то они прошли с огромным успехом. Мы летали туда российским чартером "ЮТэйр" и чувствовали себя в воздухе как дома. В самой Испании все старались быть вместе, ни с кем особенно не общались, даже питались вместе. К счастью, никто не заболел.

Все это время мы живем как одна огромная семья, работаем не покладая рук

Между тем переездов по городам Испании было много, выступления проходили в больших залах, исполнялись большие программы. Риски все-таки были?

Валерий Гергиев: Риски есть везде: в магазинах, в кафе, в метро. Я не думаю, что концертные залы являются самыми крупными источниками потенциальной угрозы заражения. Мы все наши концерты проводили без антрактов, с соблюдением всех мер безопасности. Для нас было очень важно, что в Испании захотели нас принять, что эти гастроли состоялись. В Европе все складывается по-разному. Взять хотя бы Германию. Я там руковожу Мюнхенским оркестром, у меня сложились исключительные творческие отношения с музыкантами. Вместе мы смогли реализовать масштабный проект: исполнили и записали все симфонии Брукнера, и наши записи получили уже несколько призов. Но сейчас мы прекратили давать концерты с публикой, потому что так решили немецкие власти по соображениям безопасности во время пандемии. И никто там вступать в полемику по этому поводу не будет. Для меня же главное, что мы, артисты Мариинского театра, можем все это время быть дома, вместе и созидательно работать над нашим репертуаром. Совсем скоро у нас будет целый каскад новых интересных событий, связанных с великими русскими композиторами и музыкантами.

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