На Сахалине дома засыпало снегом по крышу

В Тымовском районе Сахалинской области из-за мощного циклона одноэтажные жилые дома засыпало снегом по крышу.

Как сообщил РИА Новости мэр Тымовского городского округа Сергей Лазарев, подобные происшествия случаются почти каждый год.

"Техника очищает улицы, но через час снова все заметает. Центральные улицы прочищены, к поликлинике, хлебокомбинату. Во дворы и на отдаленные улицы мы пока не идем", - рассказал градоначальник.

Напомним, что циклон принес на Сахалин 16 февраля сильный снег и ураганный ветер. Закрыты многие автотрассы, не работает паромная переправа Ванино-Холмск. Более половины школ перешли на дистанционное обучение. Детские сады функционируют в штатном режиме.