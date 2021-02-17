На Сахалине машина скорой помощи попала в снежную лавину

В Сахалинской области машина скорой помощи попала в снежную лавину. ЧП произошло у села Бошняково Углегорского района, сообщает РИА Новости.

Автомобиль застрял в снегу, водитель и фельдшер вызвали помощь и вышли наружу. В это время сошла лавина, и люди чудом не пострадали.

Напомним, что в Смирныховском районе вчера вечером пропал водитель грейдера. Мужчина выехал на смену для расчистки перевала между селом Первомайск и месторождением Окружное.

Циклон принес на Сахалин 16 февраля сильный снег и ураганный ветер. Закрыты многие автотрассы, не работает паромная переправа Ванино-Холмск. Более половины школ перешли на дистанционное обучение. Детские сады функционируют в штатном режиме.