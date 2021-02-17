Суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края Ишаева к 5 годам условно

Новости

В Чите во время ссоры соседей застрелили девятилетнюю девочку 15:51
Деревня под Омском осталась без жителей после убийства пенсионера 15:47
Ряд министерств передадут шефство над стройками "Единому заказчику" 15:42
Штраф за поврежденный подснежник в Турции равен стоимости машины 15:41
Эксперт рассказал, когда снизятся цены на продукты 15:34
Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями 15:31
В Москве на 23 февраля пообещали погоду с "мужским характером" 15:30
Королеве красоты из Мексики грозит 50 лет тюрьмы за похищения людей 15:30
Мэр Симферополя ушла в отставку 15:25
Компания Epic Games подала в суд на Apple в Европе 15:24
В Минобороны опровергли информацию об угрозе взрыва в здании ведомства 15:11
Проект: Итоговое сочинение в школах пройдет 15 апреля 15:03
3D-модель показала гигантскую полость в ямальском кратере 15:00
В Минздраве рассказали, где в медицине нужен искусственный интеллект 14:59
В РФ ввели бессрочную квоту на обучение сирот в вузах за счет бюджета 14:51
РФ, Турция и Иран подтвердили приверженность договоренностям по Сирии 14:45
На западе Крыма отремонтируют 140 километров дорог 14:43
В России отменили штраф для опекунов за проживание без регистрации 14:27
Фото: Жителей Екатеринбурга привили от COVID-19 на выездной вакцинации 14:18
Следующая iOS будет скрывать следы в интернете 14:10
В Германии призвали выставить США счет из-за "Северного потока-2" 14:07
В мадридском метро появится станция Конституции 14:07
"Джон Сноу" и "Игритт" из "Игры престолов" стали родителями 14:01
Минфин анонсировал открытый аукцион по продаже изумрудов из Госфонда 13:55
Путин заявил о дальнейшей поддержке волонтерского движения 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 15:40
Рубрика: Происшествия

Суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края Ишаева к 5 годам условно

Текст: Иван Егоров
Замоскворецкий суд Москвы в среду признал виновным в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева. Согласно решению суда, Ишаев приговорен к 5 годам лишения свободы, правда, условно. Испытательный срок назначен в 5 лет. Кроме того, Ишаеву присужден штраф в размере 800 тысяч рублей.

Второму фигуранту дела - гендиректору представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадию Кондратову - судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего ПАО НК "Роснефть" на сумму свыше 5,5 млн рублей.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Следствие по делу экс-губернатора Сергея Фургала завершено

Во время прений сторон гособвинение просило суд назначить Ишаеву 7 лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей, а Кондратову - 4 года колонии со штрафом в 500 тысяч рублей.

Как сообщили ранее корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, по данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Он обеспечил заключение договоров с подконтрольным ему ООО "Бейс" по аренде помещения площадью свыше 280 кв м. Цена аренды была завышена. Это помещение, по данным следствия, использовалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, директором которого был соучастник Ишаева Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета фирмы. В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Как сообщила ранее защита 72-летнего Ишаева, он еще весной прошлого возместил вменяемый ему ущерб на 5,7 миллиона рублей. При этом сам бывший губернатор назвал предполагаемую сумму ущерба "Роснефти" абсурдной.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, после чего до 2013 года занимал должность полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Хабаровский край ЦФО Москва Задержание экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева РГ-Видео

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете
Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на яйца и мясо птицы
ФСБ обезвредила террористическую сеть в четырех регионах России
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг