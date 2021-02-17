Суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края Ишаева к 5 годам условно

Второму фигуранту дела - гендиректору представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадию Кондратову - судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего ПАО НК "Роснефть" на сумму свыше 5,5 млн рублей.

Во время прений сторон гособвинение просило суд назначить Ишаеву 7 лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей, а Кондратову - 4 года колонии со штрафом в 500 тысяч рублей.

Как сообщили ранее корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, по данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Он обеспечил заключение договоров с подконтрольным ему ООО "Бейс" по аренде помещения площадью свыше 280 кв м. Цена аренды была завышена. Это помещение, по данным следствия, использовалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, директором которого был соучастник Ишаева Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета фирмы. В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Как сообщила ранее защита 72-летнего Ишаева, он еще весной прошлого возместил вменяемый ему ущерб на 5,7 миллиона рублей. При этом сам бывший губернатор назвал предполагаемую сумму ущерба "Роснефти" абсурдной.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, после чего до 2013 года занимал должность полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.