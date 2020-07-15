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15.07.2020 18:54
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил, что отправил в Генеральную прокуратуру на утверждения обвинения резонансное уголовное дело Виктора Ишаева.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Занималось этим делом Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента ПАО "НК "Роснефть" Виктора Ишаева и его соучастника. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ -"организация растраты и растрата вверенного имущества, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере".

По версии следствия, с 2014 по 2019 годы Ишаев, "используя служебное положение", организовал растрату денег ПАО "НК "Роснефть". По подсчетам следователей украдено было больше 7,5 миллионов рублей.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Петренко говорит, что Ишаев обеспечил заключение договоров по явно завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО "Бейс" по аренде помещения свыше 280 квадратных метров. Это помещение использовалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, директором которого и был соучастник Ишаева.

Этот соучастник, фамилию которого в СК не называют, используя служебное положение, совершил растратил вверенных ему деньги нефтяной компании, перечислив их на расчётные счета ООО "Бейс". В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Официальный представитель ведомства уверяет, что ими собрана достаточная доказательственная база.

Если суд согласится с версией следствия, то Ишаеву может грозить до десяти лет и миллионный штраф.

Справка "РГ"

С 1991 года Виктор Ишаев работал губернатором Хабаровского края. Затем полномочным представителем президента России в ДФО. В 2012-2013 годах стал министром по развитию Дальнего востока. В 2013-2018 годах занимал пост вице-президента "Роснефти".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Задержание экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева

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