СК завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Занималось этим делом Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента ПАО "НК "Роснефть" Виктора Ишаева и его соучастника. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ -"организация растраты и растрата вверенного имущества, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере".

По версии следствия, с 2014 по 2019 годы Ишаев, "используя служебное положение", организовал растрату денег ПАО "НК "Роснефть". По подсчетам следователей украдено было больше 7,5 миллионов рублей.

Петренко говорит, что Ишаев обеспечил заключение договоров по явно завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО "Бейс" по аренде помещения свыше 280 квадратных метров. Это помещение использовалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, директором которого и был соучастник Ишаева.

Этот соучастник, фамилию которого в СК не называют, используя служебное положение, совершил растратил вверенных ему деньги нефтяной компании, перечислив их на расчётные счета ООО "Бейс". В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Официальный представитель ведомства уверяет, что ими собрана достаточная доказательственная база.

Если суд согласится с версией следствия, то Ишаеву может грозить до десяти лет и миллионный штраф.

Справка "РГ"

С 1991 года Виктор Ишаев работал губернатором Хабаровского края. Затем полномочным представителем президента России в ДФО. В 2012-2013 годах стал министром по развитию Дальнего востока. В 2013-2018 годах занимал пост вице-президента "Роснефти".