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17.02.2021 18:22
Рубрика: Экономика

Минтранс планирует начать строительство Нижегородского гидроузла

Текст: Евгений Гайва

Реализация проекта по строительству Нижегородского гидроузла для обеспечения судоходности Волги начнется в этом году, сообщил заместитель министра транспорта Александр Пошивай.

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Минтранс, в частности, планирует провести конкурсные процедуры и начать строительство объекта. "Сейчас процесс наконец-то сдвинулся. Есть убежденность в том, что Нижегородский узел мы построим", - сказал Пошивай в ходе заседания за "круглым столом" в Совете Федерации.

Сложное гидротехническое сооружение необходимо, чтобы решить проблему обмеления Волги на участке от Городца до Нижнего Новгорода.

Этот отрезок Волги крупнотоннажные суда уже могут проходить лишь несколько часов в сутки. Обмеление реки началось около 40 лет назад, тогда же стали появляться варианты решения проблемы.

Началась расчиcтка акваторий от затонувших кораблей

В течение нескольких последних лет по словам Пошивая, было рассмотрено десять вариантов строительства гидроузла. Реализации проекта препятствовала позиция некоторых регионов, которые высказывали опасения затопления части прибрежной территории. В Минтрансе настаивали, что проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла является наиболее эффективным и безопасным вариантом решения проблемы обеспечения судоходства по Волге.

Также будет построен Багаевский низконапорный гидроузел на реке Дон. "Мы сейчас закончили первый этап, будем проводить конкурсные мероприятия. Будем его строить с тем, чтобы закончить в 2025 году", - сказал Пошивай. Он добавил, что нет никаких сомнений в том, что гидроузел будет построен. Известны сильные игроки рынка, финансирование в бюджете предусмотрено, системные проблемы, как с Нижегородским гидроузлом отсутствовали, заметил замминистра.

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