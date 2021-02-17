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17.02.2021 18:56
Рубрика: Власть

В Оренбуржье подвели первые итоги работы Центра ГЧП

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Центр государственно-частного партнерства (ГЧП) Оренбуржья заключил ряд важных соглашений с потенциальными инвесторами, а также наладил сотрудничество с лидером рейтинга субъектов с самой развитой системой ГЧП - Самарской областью, взяв на вооружение ценный опыт соседей.
Фото: Сергей Медведев Фото: Сергей Медведев
Фото: Сергей Медведев

О первых итогах деятельности регионального Центра ГПЧ рассказал заместитель генерального директора Корпорации развития Оренбургской области Никита Хилимончик.

Как уже писала "РГ", новый центр, входящий в структуру Корпорации, был создан в июле прошлого года.

Фото: Сергей Медведев
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- На тот момент Оренбуржье занимало 39 место среди регионов РФ по уровню развития сферы государственно-частного партнерства. Перед областью поставлена амбициозная задача: войти в топ-20 лучших субъектов страны по этому показателю, - напомнил Никита Хилимончик. - Мы имели качественную нормативную базу, которая тем не менее нуждалась в дополнениях по ряду моментов. Кроме того, перечень инициатив от органов власти был не актуален и слабо проработан. Отчасти это было связано с отсутствием понимания "что такое ГЧП" и какие возможности можно использовать.

Первым делом организаторы проанализировали все практики ГЧП, которые реализованы на территории РФ. Совместно с министерством экономики области был актуализирован список инициатив от региона с детальным разъяснением всех преимуществ такого партнерства. Для наглядности специалистам представили конкретные проекты в сфере ГЧП, которые были реализованы в других субъектах страны.

Фото: Корпорация развития Оренбургской области
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А в целях обмена опытом Оренбургский центр наладил сотрудничество с Самарской областью, которая по итогам 2019 года стала абсолютным лидером национального рейтинга по уровню развития ГЧП.

- Это помогло перенять лучшие практики построения работы, взять их нормативную базу за основу, а также получить макеты финансовых моделей для дальнейшей работы, - пояснил собеседник. - Теперь, когда появляются вопросы, мы всегда к ним обращаемся за консультацией.

Уже в третьем квартале оренбургский центр заключил соглашение с национальным центром ГЧП, а также три партнерских соглашения с будущими инвесторами.

А к концу 2020-го здесь был составлен реестр потенциальных партнеров для сотрудничества. С десятью компаниями удалось провести переговоры.

Фото: Сергей Медведев
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- Завершена разработка нормативно-правовых актов, принять их планируем в первом квартале текущего года. Это необходимо в том числе, чтобы определить конкретного исполнителя, который будет структурировать проекты от региональных органов исполнительной власти - отметил Никита Хилимончик.

Сейчас специалисты центра определяют инициативы для дальнейшей проработки.

Напомним, что главная задача центра ГЧП - повышение инвестиционной привлекательности региона. По замыслу организаторов, потенциальные инвесторы смогут получить здесь всестороннюю помощь: от консультаций до разработки проектов и их юридического сопровождения.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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