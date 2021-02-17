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17.02.2021 06:13
Рубрика: Происшествия

Глава СК взял на контроль проверку по факту нападения на врача в Сибири

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Врач Семен Кудин пережил уже два нападения, когда приезжал спасать больных. К ответственности пока никого не привлекли. Фото: Нина Рузанова/РГ Врач Семен Кудин пережил уже два нападения, когда приезжал спасать больных. К ответственности пока никого не привлекли. Фото: Нина Рузанова/РГ
Врач Семен Кудин пережил уже два нападения, когда приезжал спасать больных. К ответственности пока никого не привлекли. Фото: Нина Рузанова/РГ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Новосибирской области доложить о результатах проверки по факту нападения на врача "скорой" Семена Кудина. Как накануне сообщила "РГ", врач два месяца не может добиться возбуждения уголовного дела и написал жалобу главе СК.

Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все доводы, в том числе изложенные в СМИ. А они таковы. 13 декабря реаниматолог Семен Кудин в составе реанимационной бригады приехал на вызов к девятилетнему ребенку, у которого были судороги и потеря сознания. Однако отец ребенка отказался впустить медиков в квартиру без бахил.

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Семен объяснил, что сотрудники экстренных служб, в том числе "скорой", не обязаны надевать бахилы. Медики не смогли войти в квартиру больного и решили вернуться в машину, чтобы позвонить старшему врачу и понять, что делать дальше: скорее всего, им пришлось бы вызвать полицию, чтобы все-таки попасть к пациенту. Однако на лестничной клетке отец ребенка набросился на Семена, нанес несколько ударов по голове и начал душить. Полицию вызвали уже по этой причине.

Кудин получил сотрясение мозга и пробыл на больничном три недели. Уголовное дело до сих пор не возбуждено. В полиции, как сообщил адвокат Павел Яровой, идет проверка по статье УК о побоях. Хотя Семен считает, что отец ребенка пытался его убить. Это не первое нападение на Семена Кудина - в 2012 году он серьезно пострадал, приехав на вызов в частный сектор, его госпитализировали в реанимацию, однако к ответственности никто привлечен не был.

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