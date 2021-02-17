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17.02.2021 03:00

Робот всегда в курсе

Почему растут долги абонентов перед омским водоканалом
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 34(8385)
В Росводоканале подвели итоги года. По официальным данным, омичи задолжали поставщику чистой воды более 880 миллионов рублей. Долги населения возросли на одиннадцать процентов.
На приеме в Центральном офисе. Фото: Росводоканал Омск На приеме в Центральном офисе. Фото: Росводоканал Омск
На приеме в Центральном офисе. Фото: Росводоканал Омск

- Долги жителей многоквартирных домов на начало года составили 468 миллионов рублей, частного сектора - 35,2 миллиона, - сообщила коммерческий директор "Росводоканал Омск" Ольга Смиковская. - К сожалению, многие УК и ТСЖ не отличаются платежной дисциплиной. Деньги с жильцов собирают, но вместо того, чтобы оплачивать счета водоканала, распоряжаются ими по своему усмотрению. И если раньше мы могли влиять на ситуацию, самостоятельно переводя жителей на прямые расчеты, то теперь, в связи с ужесточением законодательства, в таком праве ограничены. Сделать это можно только с согласия жильцов. А они особой активности в данном вопросе не проявляют. В связи с окончанием моратория, связанного с пандемией, мы возобновим применение штрафных санкций за просрочку платежей, в том числе и комплекс претензионно-исковых мер в виде досудебной и судебной практики.

Несмотря на ограничительные меры, ресурсоснабжающее предприятие полностью выполняет свои обязательства перед омичами. Чтобы обеспечить клиентам безопасные условия обслуживания и избавить их от ожидания в очередях, водоканал перешел на предварительную запись. Сделать это можно через сайт, по телефону или в офисе. Пожилым посетителям не отказывают в приеме, даже если они не смогли взять талон.

В связи с режимом самоизоляции, абонентам разрешили отложить плановую поверку счетчиков. Тем не менее за последний год специалисты ввели в эксплуатацию более 104 тысяч приборов учета из 150 тысяч, у которых истек срок в период пандемии.

Для удобства горожан "Росводоканал Омск" вводит новые сервисы. Один из них - голосовой робот Минта. Простой и понятный диалог с ним уже оценили многие горожане.

- Робот задает вопросы. Просит назвать номер лицевого счета, счетчика, уточняет адрес, показания приборов учета, - делятся омичи. - Если остаются вопросы, то переключает на оператора.

При этом Минта не примет показания, если не произведена плановая поверка счетчиков. Попросит проверить данные, если они занижены или завышены. Расскажет о долгах, если имеются.

Другая популярная услуга - сервис обратного вызова, которым уже пользуются восемьдесят процентов потребителей. Чтобы не ждать соединения с оператором на линии, достаточно нажать цифру "9" на своем телефоне и положить трубку. Звонок останется в очереди, и система сама позвонит клиенту, как только подойдет его время.

Недавно у "Росводоканал Омск" обновился сайт.

- Это еще один шаг навстречу нашим клиентам, - отмечает Ольга Смиковская. - Мы постарались сделать его максимально удобным, понятным и функциональным. Применили современные технологии, обеспечивающие надежную защиту персональных данных. Здесь без регистрации можно передать показания счетчиков. Обеспечен быстрый доступ к ключевым запросам. Размещены все необходимые сведения о предприятии, контактная информация, образцы и формы документов. Потребители могут направить обращение, получить дополнительные услуги или оформить заявки на подключение к системам водоснабжения.

По словам специалистов, это важно, поскольку на рынке орудуют недобросовестные организации. Примеров, когда сомнительные водопроводчики за приличные деньги берутся протянуть трубы к частным домам или дачам, а потом оказывается, что подключения к сетям городского водоканала не имеют законных оснований, пруд пруди. Новоселам приходится платить штрафы, а претензии предъявлять некому - даже договоров с подрядчиками у них нет. Между тем избавить себя от головной боли довольно просто - напрямую обратиться в водоканал. Это гарантия качественной работы без издержек.

Специалисты советуют омичам обращаться в сервисный центр, если в квитанции есть сообщение о поверке приборов учета. В "Росводоканал Омск" услуги окажут с соблюдением требований безопасности, а после бесплатно введут прибор учета в эксплуатацию. Если этого не сделать, в течение трех месяцев начисления будут производиться по среднему фактическому расходу, а затем - по нормативу.

В планах водоканала - доработка современного приложения для смартфонов, проведение акций для потребителей "Кубометр в подарок" и "Оплати долги без пени". А 20 марта, в субботу, клиентов "Росводоканал Омск" пригласят на день открытых дверей. Безусловно, с соблюдением необходимых санитарных норм и масочного режима.

Кстати

Сегодня в "Росводоканале Омск" разработано одиннадцать способов передачи оплаты показаний - через личный кабинет, голосового робота, мобильное приложение РВК.Услуги, банковские и платежные сервисы. Полная информация - на сайте (omsk.rosvodokanal.ru).

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