Почему в Сибири не могут привлечь к ответственности автохама

У пострадавшей в этом невероятном ДТП сломана коленная чашечка, нога в гипсе, больничный продлится как минимум два месяца. Ее муж не может работать - надо ухаживать за детьми и искалеченной супругой. И хотя виновник аварии утверждает, что наехал на женщину случайно (просто подвернулась, как говорится, под колесо), в Следственном комитете возбудили уголовное дело о покушении на убийство и пострадавшей, и ее малыша. Если вина водителя в преднамеренном наезде будет доказана, ему грозит весьма серьезное наказание. И совершенно очевидно одно: если бы реакция правоохранительных органов в подобных случаях всегда была такой же мгновенной и жесткой, преступлений на дорогах, связанных со вспышками немотивированной агрессии, было бы значительно меньше.

К сожалению, обратных примеров гораздо больше. Своей страшной историей с "РГ" поделилась Оксана Пьянова. Мама двоих детей до сих пор не может понять, что она в тот день сделала не так. И почему правоохранительная система ее защищать отказывается.

Днем 13 декабря Оксана ехала за рулем собственной машины по улице Магистральной Калининском районе Новосибирска. В салоне были ее дети: старшая, 19-летняя Екатерина, - на переднем пассажирском сиденье, младший, 9-летний Саша - на заднем. Когда Оксана проезжала мимо магазина, заметила, что с парковки задним ходом выезжает черная Honda CRV. "По Правилам дорожного движения этот автомобиль должен был меня пропустить, и я, чтобы не допустить столкновения, посигналила ему", - рассказывает Оксана. Обычная дорожная ситуация, в которой каждый из нас оказывается чуть ли не ежедневно. У этого же магазина у Оксаны была назначена встреча с родственником, поэтому, проехав чуть дальше, она остановилась.

Через какое-то время она увидела рядом тот самый выруливавший с парковки автомобиль - водитель знаком попросил ее опустить стекло. Оксана опустила, и в отверстие полился мощный поток мата и угроз: "Я вас всех убью"…

- Я в ответ пожелала ему счастливого пути, - смущенно улыбается Оксана. - И подняла стекло.

И ей казалось, что этот странный конфликт все-таки исчерпан (тем более что она не понимала и не понимает, с чего он в принципе начался), когда она увидела приближающуюся к ее машине плотную фигуру мужчины, вооруженного металлической трубой. Подойдя с той стороны, где сидела дочь Оксаны, он начал бить трубой по двери. "Он кричал, не обращая никакого внимания на то, что кругом люди, - рассказывает Оксана. - Кричал, что вытащит нас из машины и "тут положит"…

Саша от страха сполз с сиденья и пытался забиться под него. Екатерина - вроде бы совсем не из пугливых - рассказывала, что обмякла, оцепенела. Настолько это было неожиданно. Оксана после двух или трех ударов трубой дала по газам. Пролетела светофор, не видя, какой горит сигнал. В этот момент их и увидел брат мужа, с которым должна была встретиться семья. Перепугался тоже: что могло заставить Оксану лететь, не разбирая дороги?!

Позже выяснилось, что водитель, обматерив Оксану в первый раз, объехал вокруг магазина и где-то на задах замаскировал свой госномер тряпкой. Потом достал трубу и поехал "воспитывать". Номер Оксана и Катя все равно запомнили. И сообщили полиции. С тех пор прошло больше двух месяцев. И - ничего. Разве что участковый запросил справку об ущербе автомобилю - от ударов трубой.

- Ущерб, конечно, небольшой, около девяти тысяч рублей, - говорит Оксана. - Ведь я не стала ждать, когда он разнесет автомобиль. Но при чем вообще сумма ущерба? А если бы он все-таки открыл дверь в нашу машину?

Оксана обратилась за помощью к адвокату. Павел Яровой считает, что в данном случае надо не считать ущерб, а возбуждать уголовное дело об угрозе убийством и хулиганстве. Почему этого не происходит? Что остается в этом случае пострадавшим?