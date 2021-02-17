Почему в Сибири не могут привлечь к ответственности автохама

Новости

В Чите во время ссоры соседей застрелили девятилетнюю девочку 15:51
Деревня под Омском осталась без жителей после убийства пенсионера 15:47
Ряд министерств передадут шефство над стройками "Единому заказчику" 15:42
Штраф за поврежденный подснежник в Турции равен стоимости машины 15:41
Эксперт рассказал, когда снизятся цены на продукты 15:34
Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями 15:31
В Москве на 23 февраля пообещали погоду с "мужским характером" 15:30
Королеве красоты из Мексики грозит 50 лет тюрьмы за похищения людей 15:30
Мэр Симферополя ушла в отставку 15:25
Компания Epic Games подала в суд на Apple в Европе 15:24
В Минобороны опровергли информацию об угрозе взрыва в здании ведомства 15:11
Проект: Итоговое сочинение в школах пройдет 15 апреля 15:03
3D-модель показала гигантскую полость в ямальском кратере 15:00
В Минздраве рассказали, где в медицине нужен искусственный интеллект 14:59
В РФ ввели бессрочную квоту на обучение сирот в вузах за счет бюджета 14:51
РФ, Турция и Иран подтвердили приверженность договоренностям по Сирии 14:45
На западе Крыма отремонтируют 140 километров дорог 14:43
В России отменили штраф для опекунов за проживание без регистрации 14:27
Фото: Жителей Екатеринбурга привили от COVID-19 на выездной вакцинации 14:18
Следующая iOS будет скрывать следы в интернете 14:10
В Германии призвали выставить США счет из-за "Северного потока-2" 14:07
В мадридском метро появится станция Конституции 14:07
"Джон Сноу" и "Игритт" из "Игры престолов" стали родителями 14:01
Минфин анонсировал открытый аукцион по продаже изумрудов из Госфонда 13:55
Путин заявил о дальнейшей поддержке волонтерского движения 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 14:42
Рубрика: Происшествия

Почему в Сибири не могут привлечь к ответственности автохама

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
18 февраля в суде будет решаться вопрос о заключении под стражу 48-летнего новосибирца, поступок которого шокировал всю страну. Кадры видеозаписи, фиксирующей события в обычном дворе, дадут фору иному триллеру: женщина с коляской делает замечание водителю, припарковавшему машину на газоне, спустя секунды автомобиль разворачивается и сбивает ее, коляска падает рядом.
Оксана Пьянова испугалась не за машину, а за жизни своих детей. Фото: Нина Рузанова/РГ Оксана Пьянова испугалась не за машину, а за жизни своих детей. Фото: Нина Рузанова/РГ
Оксана Пьянова испугалась не за машину, а за жизни своих детей. Фото: Нина Рузанова/РГ

У пострадавшей в этом невероятном ДТП сломана коленная чашечка, нога в гипсе, больничный продлится как минимум два месяца. Ее муж не может работать - надо ухаживать за детьми и искалеченной супругой. И хотя виновник аварии утверждает, что наехал на женщину случайно (просто подвернулась, как говорится, под колесо), в Следственном комитете возбудили уголовное дело о покушении на убийство и пострадавшей, и ее малыша. Если вина водителя в преднамеренном наезде будет доказана, ему грозит весьма серьезное наказание. И совершенно очевидно одно: если бы реакция правоохранительных органов в подобных случаях всегда была такой же мгновенной и жесткой, преступлений на дорогах, связанных со вспышками немотивированной агрессии, было бы значительно меньше.

Фото: Нина Рузанова/РГ
Глава СК взял на контроль проверку нападения на врача в Сибири

К сожалению, обратных примеров гораздо больше. Своей страшной историей с "РГ" поделилась Оксана Пьянова. Мама двоих детей до сих пор не может понять, что она в тот день сделала не так. И почему правоохранительная система ее защищать отказывается.

Днем 13 декабря Оксана ехала за рулем собственной машины по улице Магистральной Калининском районе Новосибирска. В салоне были ее дети: старшая, 19-летняя Екатерина, - на переднем пассажирском сиденье, младший, 9-летний Саша - на заднем. Когда Оксана проезжала мимо магазина, заметила, что с парковки задним ходом выезжает черная Honda CRV. "По Правилам дорожного движения этот автомобиль должен был меня пропустить, и я, чтобы не допустить столкновения, посигналила ему", - рассказывает Оксана. Обычная дорожная ситуация, в которой каждый из нас оказывается чуть ли не ежедневно. У этого же магазина у Оксаны была назначена встреча с родственником, поэтому, проехав чуть дальше, она остановилась.

Через какое-то время она увидела рядом тот самый выруливавший с парковки автомобиль - водитель знаком попросил ее опустить стекло. Оксана опустила, и в отверстие полился мощный поток мата и угроз: "Я вас всех убью"…

- Я в ответ пожелала ему счастливого пути, - смущенно улыбается Оксана. - И подняла стекло.

И ей казалось, что этот странный конфликт все-таки исчерпан (тем более что она не понимала и не понимает, с чего он в принципе начался), когда она увидела приближающуюся к ее машине плотную фигуру мужчины, вооруженного металлической трубой. Подойдя с той стороны, где сидела дочь Оксаны, он начал бить трубой по двери. "Он кричал, не обращая никакого внимания на то, что кругом люди, - рассказывает Оксана. - Кричал, что вытащит нас из машины и "тут положит"…

Саша от страха сполз с сиденья и пытался забиться под него. Екатерина - вроде бы совсем не из пугливых - рассказывала, что обмякла, оцепенела. Настолько это было неожиданно. Оксана после двух или трех ударов трубой дала по газам. Пролетела светофор, не видя, какой горит сигнал. В этот момент их и увидел брат мужа, с которым должна была встретиться семья. Перепугался тоже: что могло заставить Оксану лететь, не разбирая дороги?!

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: задержан автохам, не пропустивший "скорую" с пациентом

Позже выяснилось, что водитель, обматерив Оксану в первый раз, объехал вокруг магазина и где-то на задах замаскировал свой госномер тряпкой. Потом достал трубу и поехал "воспитывать". Номер Оксана и Катя все равно запомнили. И сообщили полиции. С тех пор прошло больше двух месяцев. И - ничего. Разве что участковый запросил справку об ущербе автомобилю - от ударов трубой.

- Ущерб, конечно, небольшой, около девяти тысяч рублей, - говорит Оксана. - Ведь я не стала ждать, когда он разнесет автомобиль. Но при чем вообще сумма ущерба? А если бы он все-таки открыл дверь в нашу машину?

Оксана обратилась за помощью к адвокату. Павел Яровой считает, что в данном случае надо не считать ущерб, а возбуждать уголовное дело об угрозе убийством и хулиганстве. Почему этого не происходит? Что остается в этом случае пострадавшим?

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете
Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на яйца и мясо птицы
ФСБ обезвредила террористическую сеть в четырех регионах России
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг