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17.02.2021 10:35
Рубрика: Происшествия

СК завел дело на чиновников после избиения матерью ребенка-инвалида

Текст: Екатерина Дементьева

Прокуратура Красноярского края призвала к ответственности чиновников Назаровского района после того, как выявила факты истязания матерью маленького сына.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в поселке Бор женщина в пьяном угаре избивала годовалого ребенка-инвалида.

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Представители опеки, по данным прокуратуры, были в курсе того, что мать мальчика и ее сожитель злоупотребляют алкоголем, они не раз привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, да и среди соседей семья пользовалась дурной славой. Однако никаких мер по защите малыша районные органы системы профилактики не предприняли.

После проверки пострадавшего ребенка изъяли из семьи и поместили в больницу на лечение и реабилитацию.

Главе администрации Назаровского района и начальнику МО МВД России "Назаровский" прокуратура внесла представления.

По результатам материалов проверки возбуждено уголовное дело о халатности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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