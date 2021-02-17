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17.02.2021 15:11
Рубрика: Происшествия

В Дагестане восстановили нарушенное ураганом электроснабжение

Текст: Тимур Алиев

Энергетики Дагестана восстановили нарушенное ветром и снегопадом энергоснабжение республики. Об этом сообщает пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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Напомним, сегодня в Дагестане из-за сильного урагана и снегопада произошло отключение электроэнергии в 35 населенных пунктах Буйнакского и Акушинского районов. Без света остались 31 тысяча человек, в том числе около восьми тысяч детей.

"Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций, спровоцированных непогодой. В случае необходимости к ликвидации последствий стихии готовы девять бригад: 33 энергетика и 13 единиц спецтехники", - проинформировали в компании.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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