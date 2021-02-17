Петербургский суд запретил еще четыре аниме-сериала

В Петербурге судебным решением запрещены четыре мультфильма в стиле аниме.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, речь идет о сериалах "Князь тьмы и Герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок маню" и "Натюрморт в серых тонах". Ссылки на них будут заблокированы.

- Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в интернете, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, - пояснили в пресс-службе.

Отметим, в конце января к просмотру были запрещены аниме-сериалы "Тетрадь смерти", "Эльфийская песнь" и "Токийский Гуль", еще несколько подобных кинопроизведений будут изучены в ближайшее время.

Прокуратура и суд трактуют их содержание как вредоносное: речь может идти о межрасовых конфликтах, жестоких убийствах, физическом и психическом насилии.