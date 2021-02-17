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17.02.2021 16:49
Рубрика: Власть

В Карелии полицейских наградили за спасение девушки из ледяной реки

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: МВД по Республике Карелия Фото: МВД по Республике Карелия
Фото: МВД по Республике Карелия

В карельском городе Беломорске благодарственные письма за спасение человека вручили сотрудникам дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимиру Ларину и Игорю Савинцеву. Они вытащили упавшую в реку Выг 27-летнюю девушку.

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Напомним, ЧП произошло морозной январской ночью. Полицейские заметили у моста машину со включенными сигналами. Решили поинтересоваться, не нужна ли помощь. Водитель такси Василий Пономарев рассказал, что видел, как кто-то только что упал в воду.

Полицейские с моста заметили девушку, которая из последних сил барахталась в воде. Один из них пошел по тонкому льду, а второй страховал его с помощью буксировочного троса.

Девушку вытащили на берег, у нее не было сил идти и поэтому полицейские на руках понесли ее в машину. Потом вызвали скорую помощь.

Как отметил на вручении благодарственных писем временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Беломорскому району Алексей Пискун, есть коллеги, способные на подвиг. Слова признательности высказали и жителю Беломорска Василию Пономареву, ведь благодаря его наблюдательности удалось предотвратить трагедию.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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