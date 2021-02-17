В Петербурге суд запретил пятый за сутки сайт с аниме

Колпинский районный суд Петербурга запретил распространение распространение аниме-сериалов "Аки и Сора".

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, распространение информации по ссылке сайта, попавшего в поле зрения Фемиды, запрещено на территории России.

Само аниме на сайте не имеет возрастной маркировки, рассказывает об интимных отношениях, в сериале имеются эротические сцены. Отсутствие возрастной маркировки явилось основанием для того, чтобы прокуратура Колпинского района посчитала, что это аниме могут в том числе увидеть и дети, поэтому надзорное ведомство и обратилось в суд.

Несколькими часами ранее Василеостровский районный суд Петербурга запретил ссылки на сериалы "Князь тьмы и Герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок маню" и "Натюрморт в серых тонах".