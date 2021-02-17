Виктория Добровольская рассказала, легко ли женщине быть дирижером

21 февраля в Большом зале Санкт-Петербургской консерватории пройдет концерт "В тридевятом царстве" из Цикла воскресных концертов для детей и их родителей "Детские сцены". В программе прозвучат сочинения композиторов петербургской композиторской школы Лядова, Мусоргского, Римского-Корсакова и Стравинского.

Вести концерт будет народный артист России Николай Буров, а за дирижерский пульт встанет Виктория Добровольская, для которой выступление на сцене Большого зала филармонии станет дебютным.

Несмотря на молодость, за плечами дирижера множество концертов в России, опыт создания симфонического оркестра в Китае, а также активная преподавательская деятельность.

Накануне своего дебюта в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Виктория Добровольская рассказала корреспонденту "РГ"

Виктория, несмотря на молодой возраст, вы уже дали достаточно много концертов в качестве симфонического дирижера, а вот на сцену Большого зала Санкт-Петербургской филармонии выйдете впервые. Что для вас этот дебют?

Виктория Добровольская: Конечно же, первое выступление в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии для любого музыканта - событие знаковое, тем более, что это абонементный концерт филармонии и мой дебют с Академическим симфоническим оркестром, с которым я ранее не работала. И хоть я и считаю совершенно неверным делить выступления на проходные и значимые, но не могу не признаться, что более ответственного и волнительного для молодого дирижера события, чем первое выступление на этой прославленной сцене, представить себе трудно.

У концерта говорящее название "В тридевятом царстве". Для кого это царство, для детей, взрослых или какая-то другая история?

Виктория Добровольская: В программе прозвучат сочинения композиторов петербургской композиторской школы: Лядова, Мусоргского, Римского-Корсакова и Стравинского. Программа выстроена таким образом, что у публики просто не будет шанса заскучать, потому что каждый номер является жемчужиной мировой классической музыки. Вся она мной очень любима и рождает сильнейший отклик у любого человека, как у завсегдатая филармонических действ, так и у того, кто пришел сюда впервые.

А еще, программа идеальна для тех, кто ранее по каким-то причинам решил, что классическая музыка - это не его, потому что шанса не влюбиться в эти шедевры просто нет. Это и фрагменты из "Жар-птицы" Стравинского и "Картинок с выставки" Мусоргского, фрагменты из опер "Золотой петушок" и "Снегурочка" Римского-Корсакова, потрясающе красивые и "говорящие" опусы Лядова: "Про старину", Восемь русских народных песен и Баба-Яга.

Сюжет концерта выстроен в сказочном формате, а сказка - жанр абсолютно универсальный. Он доступен и детям, благодаря своим ярким образам, и взрослым, которые смогут открыть для себя новые смыслы в уже привычных сюжетах.

Дело в том, что сказка, на самом деле, совсем не детский жанр. Сказки не писались для детей, это истории взрослым и о взрослых. Язык сказки метафоричен, а каждый предмет или животное в ней встречающиеся, - символ. Путь героя - это путь инициации, путь посвящения. Современное человеческое сознание пытается наделить героев сказки своими представлениями о морали и нравственности, хотя герои сказки морали не имеют. Просто современный человек воспринимает сюжет сказки буквально и пытается наделить героев какими-то более понятными ему качествами. Конечно же, трактовать сказку буквально, нельзя. Когда мы начинаем осознавать символизм, заложенный в ней, то открываются совершенно иные глубинные смыслы.

Петербургская школа дирижирования известна своими легендарными традициями во всем мире. В чем ее особенность?

Виктория Добровольская: Я считаю, что петербургская дирижерская школа - лучшая дирижерская школа в мире. В ней соединились традиции прославленных учителей по оперно-симфоническому дирижированию: Мусина и Рабиновича. Мне очень повезло с преподавателями. В консерватории я училась на факультете симфонического дирижирования у Владимира Абрамовича Альтшулера, который постарался максимально совместить эти два подхода и дополнить своими профессиональными педагогическими и исполнительскими находками и наработками. По классу хорового дирижирования я училась у Петра Алексеевича Россоловского и Валерия Всеволодовича Успенского, которые также являются носителями уникальных дирижерских традиций.

Многие дирижеры мужчины весьма скептически относятся к женскому "дирижерству" и открыто об этом говорят, в том числе и в СМИ. По-вашему, есть ли разница в мужском и женском взаимодействии с оркестром?

Виктория Добровольская: Я могу сказать, что в принципе нет дирижеров одинаковых. И один дирижер всегда будет непохож на другого. Так же, как не может быть и двух одинаковых личностей.

У каждого дирижера свой подход, свой темперамент, свои источники вдохновения, свое мировоззрение, свой взгляд на мир и на профессию, свои особенности. И это прекрасно. Было бы ошибочным выделять всего лишь две категории, например, по половому признаку, равно как и любое другое деление или объединение людей по какому-либо внешнему признаку. Такое обобщение не может не содержать в себе заблуждения изначально. Это из разряда: все рыжеволосые - веселые люди или же все русские - любят водку. Хотя мы не исключаем, что среди рыжеволосых есть веселые, а среди русских - любители водки.

Даже то, что опыт какого-то конкретного человека может подтверждать именно это правило в его жизни, все равно - только его личный опыт, основанный на совершенно конкретных неудачных примерах. Но человек склонен обобщать.

Могу также предположить, что чей-то личный опыт, основанный на неудачных выступлениях не очень профессиональных дирижеров, именно эту гипотезу и доказывает. Если человек, например, видел несколько раз выступления конкретных дирижеров, которые были женщинами и которые ему не понравились, то он склонен обобщать, основываясь на какой-то внешней, самой очевидной составляющей. Учитывая тот факт, что женщины в течение долгого времени были лишены возможности получить хорошее дирижерское образование и необходимый опыт работы, то вполне можно предположить, что какие-то выступления были действительно не очень удачными. Вот так некоторые люди и сформировали подобное представление.

В моей китайской практике был интересный случай. На моем концерте присутствовал достаточно известный пожилой музыкант, проректор Пекинской консерватории, человек с очень радикальными устоявшимися убеждениями. После концерта он подошел ко мне и сказал, что всю свою жизнь он был убежденным противником женщин за дирижерским пультом и был абсолютно уверен, что ничто, никто и никогда в жизни не сможет заставить его изменить свое мнение. Но на этом концерте он впервые изменил свое мнение, чем сам был безмерно поражен. Вот так один удачный концерт может изменить десятилетиями сформированные убеждения. Очень отрадно, что он нашел в себе мужество и смелось заявить об этом.

Я вообще, не очень понимаю, когда мне о каком-либо исполнителе говорят: "мне просто не нравится" или "мне просто нравится". "Не нравится" или "нравится" всегда что-то конкретное. Поэтому такие обобщающие утверждения выглядят не очень компетентными, либо же это относится к глубоко личным переживаниям человека, которые мы сейчас не рассматриваем.

Дирижерское искусство - это вообще синтез Иньского и Яньского начала. Традиционно под Яньским началом мы подразумеваем волю, способность к структурированию и управлению, под Иньским - подключение души к этому процессу, чувства. Неважно в теле мужчины или в теле женщины, но важно, чтобы оба этих начала были проявлены. Ведь без подключения души и чувств - это будет ремесло, в самом лучшем случае -мастерство, но не искусство в полном смысле этого слова.

Я считаю, что у всех действительно талантливых дирижеров мужчин как раз очень развито это Иньское, женское начало, именно поэтому они так на многое способны в творчестве. У каждого исполнителя может быть сильнее развито одно или другое начало. Другое дело, что дирижирование требует в большей степени развитого Яньского начала, нежели другие исполнительские специальности и потому принято говорить о дирижировании как о мужской профессии. Но тут речь о самом принципе, а не о физическом воплощении. Не нужно это воспринимать буквально: так как и в женщине есть часть мужского, и в мужчине - часть женского.

Возникает вопрос, публика идет просто послушать музыку или женщина за дирижерским пультом - некий манок, а сам концерт - аттракцион?

Виктория Добровольская: В странах и городах, где публика менее образованна, где нет сформированной филармонической и театральной публики, - безусловно. Визуальный эффект и внешняя привлекательность мероприятия очень важны.

Большая часть харбинской публики в начале деятельности нашего оркестра шла не на симфонии Прокофьева или концерт Шостаковича, а посмотреть на блондинку за дирижерским пультом. И в данной ситуации не так важно, чем именно мотивирован слушатель, который впервые решил сходить на концерт симфонической музыки. Главное, что он открывает для себя этот новый мир и принимает решение провести следующие выходные не в караоке-баре, а в концертном зале, да еще приводит с собой друзей и родственников. В случае же, если мы говорим о странах, где такая культура развита, то я думаю, что на первый план в любом случае выходят иные факторы.

В Китае как отнеслись к очень молодой женщине-дирижеру? Как сложились взаимоотношения с коллегами, учениками и оркестрантами?

Виктория Добровольская: В Китае есть как социальная, так и возрастная иерархия. Мне помогло то, что специалист, представляющий Санкт-Петербургскую консерваторию, там ценится очень высоко по умолчанию. Российское музыкальное образование, и в особенности Санкт-Петербургская консерватория, - это бренд для Китая. Там изначально хотели преподавателей из Петербургской консерватории, и все приглашенные являются ее выпускниками. У меня четыре диплома об окончании Санкт-Петербургской консерватории, достойное резюме и рекомендации от известных и уважаемых музыкантов. При приеме на работу было ясно, что перед ними специалист необходимого уровня квалификации. Поэтому никаких проблем не возникло. Конечно, в Китае есть свои особенности и нюансы. Личность учителя очень важна. Со студентами у нас сложились прекрасные отношения. Возникло полное взаимопонимание и абсолютное доверие. Они принимали все, что я им стремилась передать. Моя задача была в том, чтобы поделиться собственными знаниями и раскрыть возможности и творческий потенциал моих воспитанников.

Помимо занятий, мы часто вместе обедали и гуляли, говорили не только о музыке, но и о жизни. В нашей аудитории Харбинской консерватории есть компьютер с большим экраном во всю стену. Так как в Китае ютуб запрещен, все доступные нам записи, им недоступны. Поэтому я их сначала скачивала через специальную программу, потом приносила на флешке в наш класс. Конечно же, я закачала туда все записи выдающихся дирижёров. Теперь там есть записи Темирканова, Караяна, Гергиева, моего профессора Альтшулера и многих других. Отрадно было видеть, как во время перемены, в выходной или праздничный день мои студенты сидят и смотрят концерт из Большого зала Петербургской филармонии. Мы поддерживаем отношения и сейчас, когда я в России, а они в Китае. Ученики всегда могут посоветоваться со мной. Они, кстати, приезжали в Санкт-Петербург, я им помогала попасть на концерты, спектакли, мастер-классы и открытые репетиции в филармонии и консерватории, провела по музеям и всячески помогала влиться в культурную жизнь города. Конечно же, все они мечтают продолжить свое обучение в Петербургской консерватории и стать носителями ее традиций у себя на Родине.

Творческие люди, как правило, настолько углублены в профессию, что все остальное остается на заднем плане. Это связано и с постоянной концентрацией на поставленной задаче и с катастрофической нехваткой времени. Но, бывают и исключения. Сфера ваших интересов распространяется за пределы музыки?

Виктория Добровольская: Если ты занимаешься музыкой, значит ты увлекаешься всем. Нет такого вида искусства, которое существует в отрыве от всего остального. Все сферы моей деятельности и моей жизни тесно переплетаются друг с другом. Ведь когда ты работаешь над музыкальным произведением, то ты обращаешься и к литературе абсолютно разного рода, и к живописи, и просто к своему жизненному опыту. Для меня это некий единый поток. Иногда, даже когда ты просто встретился с другом или разговорился со случайным человеком, приходят ответы на вопросы, которые ты себе задавал во время работы над партитурой: ведь источник вдохновения может быть где угодно.

Если говорить о чем-то, что похоже на хобби в традиционном смысле этого слова, то могу сказать, что всю жизнь очень любила танцевать. В течение 10 лет я занималась хореографией и еще три года фламенко. Вообще, есть желание уделять больше времени разным видам танцев и больше рисовать, что я очень люблю с детства и также надеюсь когда-нибудь заняться этим более профессионально, чем сейчас. Честно говоря, я увлекаюсь вообще всем, чем начинаю заниматься. Проблема, скорее в том, что меня все так захватывает, что трудно отказаться от чего-либо.

Кроме того, я совмещаю два вида концертной деятельности: это дирижирование и сольное пение. Несмотря на то, что совмещение этих двух сфер имеет свои плюсы для профессии (тебе гораздо легче работать с певцами, когда ты поешь сам и изнутри понимаешь специфику вокала), это все же достаточно сложно совмещать. Ведь подготовка концерта в качестве дирижера и вокалиста требует абсолютно разного подхода. Мне сложно представить, как можно в одном концерте серьезно петь и серьезно дирижировать: это абсолютно разные состояния и требуют абсолютно разных настроек. Возможно, в каких-то новогодних шоу или гала-концертах это совместимо, но серьезное исполнение требует разграничения во времени: невозможно сегодня дирижировать симфонию Малера, а завтра петь целиком партию Людмилы, так как и то и другое требует планомерной и абсолютно разной предварительной работы.

Вообще, вся человеческая жизнь - это произведение искусства. Ты творишь не только за пультом, ты творишь свою жизнь. Прекрасно, когда этот процесс не прекращается. Когда нет такого, что вот закончились концерты и начался быт. Даже обыденные вещи можно делать, не выходя из творческого состояния.

В жизни творческих людей, как правило, присутствуют домашние любимцы. Вы - исключение из этого правила?

Виктория Добровольская: Ну, что вы. Я - заядлая кошатница со стажем. Они окружают меня с детства. В красоте и обаянии с котами конкурировать просто невозможно. Всех гостей, которые ко мне приходят, я, прежде всего, знакомлю с ними. Кстати, мой профессор Владимир Абрамович Альтшулер делает то же самое. Каждому пришедшему в дом он сначала предлагает поздороваться со своим котом и восхититься его красотой, после чего уже можно переходить к общению на другие темы. Своих нынешних хвостатых друзей я нашла на улице. Одного уже во взрослом возрасте - во дворе на Почтамтском переулке, а вторую котенком - под сакурой в своем дворе на Набережной Крюкова канала. Поэтому их фамилии - Почтамтский и Крюковоканальская. Они совершенно невероятные и очень меня радуют. Даже когда я жила в Харбине, у меня была история с котом. Двое суток в 20-градусный мороз рядом с консерваторией ходил кот, и никто его никуда не пускал: студенты его жалели, но взять в общежитие не могли, так как это запрещалось. Я поняла, что еще немного, и он окончательно замерзнет. И взяла его к себе. Позвонила своей китайской студентке, мы помыли его шампунем для шелковистых волос и поехали ночью на такси искать какой-нибудь открытый зоомагазин. Через два часа поисков нашли одну круглосуточную ветеринарную клинику, где и приобрели все необходимое. Кот оказался явно домашним и очень умным. Хай Жо (моя студентка) сказала, что этот кот породы "типичный китайский": наполовину белый, наполовину полосатый, с большой головой. И такие коты - самые распространенные в Китае. Самое смешное, что ровно на следующий день объявили инвентаризацию в нашем доме для преподавателей. И мы понимали, что если найдут кота, то его выкинут обратно на мороз. Мои коллеги - российские и китайские преподаватели - назвали кота Шубертом, и мы весь день носили его в рюкзаке из квартиры в квартиру, так как инвентаризация проходила в несколько этапов, по очереди в каждой из квартир. Операция называлась "Спасение рядового Шуберта". В итоге Шуберт был спасен и очень скрашивал мои китайские будни. Конечно же, ему нужен был постоянный дом и через русский чат мы нашли ему новую любящую семью. Его новые хозяева постоянно присылают фотографии и видео из его жизни.

Любимая профессия, любящая семья, дом, полный котов. Все удалось?

Виктория Добровольская: Для творческой профессии определение "все удалось" - неприменимо. Только вперед!

Справка "РГ"

Виктория Добровольская окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова по специальности "дирижирование академическим хором", а также по специальности "оперно-симфоническое дирижирование". Также по обеим специальностям окончила две ассистентуры-стажировки Санкт-Петербургской консерватории.

Лауреат II Всероссийского музыкального конкурса в Москве (2015 год).

Работала преподавателем, дирижером хора и оркестра Музыкального колледжа города Тэджона (Южная Корея). Является основателем, художественным руководителем и главным дирижером Международного оркестра Харбинской консерватории (Китай).

Сотрудничает с такими концертными организациями как Санкт-Петербургская консерватория, Санкт-Петербургская филармония, Тольяттинская и Брянская филармония, Музыкальный театр республики Карелия и многими другими.

Участник Студии молодых дирижеров народного артиста СССР В.И. Федосеева.