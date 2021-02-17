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17.02.2021 15:25
Рубрика: Власть

Мэр Симферополя ушла в отставку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Назначен глава МЧС Крыма

- Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности в достижении поставленных целей, - объяснил Аксенов такое решение. - Хочу заверить симферопольцев, что на функционировании городского хозяйства отставка руководства никак не отразится. Все службы работают в штатном режиме. Все обязательства городских властей будут выполнены.

Исполнять обязанности мэра Симферополя поручено вице-мэру Валентину Демидову, который ранее был министром экономического развития РК, мэром Армянска и имеет стаж работы на государственной и муниципальной службе более 17 лет. Сегодня же с должности первого вице-мэра Симферополя уволен Сергей Бажан.

В конце января 2021 года мэру Симферополя Елене Проценко был объявлен выговор за срыв целевых показателей при реализации ФЦП и региональной инвестиционной программы. Проценко была четвертым главой администрации Симферополя после событий Крымской весны. До нее эту должность занимали Геннадий Бахарев, Игорь Лукашев и Наталья Маленко. Но добиться эффективного функционирования городского хозяйства не удалось никому.

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