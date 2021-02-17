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17.02.2021 14:43
Рубрика: Экономика

На западе Крыма отремонтируют 140 километров дорог

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым

До конца 2021 года генеральный подрядчик федеральной трассы "Таврида" компания "ВАД" отремонтирует участки трех региональных дорог, ведущих от Евпатории к населенным пунктам Западного Крыма. По контракту, заключенному в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", все работы завершатся до 20 декабря 2021 года.

Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
В Симферополе с 15 февраля начнется ремонт дорог

Заказчиком ремонта 140,2 километра дорог работ выступила "Служба автодорог РК". В порядок приведут 67,2 километра автодороги Черноморское - Евпатория, 50 километров - Раздольное - Евпатория и 23 - Славянское - Евпатория. На каждом из них отремонтируют площадки для остановок общественного транспорта, прилегающие к ним тротуары и установят бортовой камень. В тех местах, где существующее полотно не соответствует фактической категории дороги, проезжую часть расширят.

- Перед началом укладки будет отфрезеровано старое дорожное покрытие, - рассказал пресс-секретарь компании-подрядчика Григорий Назаров. - Там, где это необходимо, дорожники выполнят замену основания и уложат выравнивающий слой асфальтобетона. После этого будет выполнено устройство верхнего слоя покрытия толщиной пять сантиметров. После укладки асфальтобетона на проезжей части нанесут долговечную термопластиковую разметку.

Если позволит погода, фрезерование дорожного покрытия на объектах начнется до конца февраля. Укладывать асфальтобетон дорожники будут после установления стабильных плюсовых температур.

Параллельно продолжается разработка проектно-сметной документации для новой четырехполосной дороги на участке Скворцово - Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш. Она будет готова до конца 2021 года, а в 2022 году начнется строительство.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Какие дороги построят в Крыму от трассы "Таврида"

- Трасса Симферополь - Евпатория - Мирный прокладывается после Скворцово в обход населенных пунктов, в обход города Саки, пройдет севернее озера Сасык-Сиваш и выйдет за Евпаторией, - уточнил Назаров. - На трассе планируется восемь транспортных развязок и 22 искусственных сооружения. Они необходимы для связи разобщенных территорий, как путепроводы для сельхозтехники.

Первый участок автодороги Симферополь - Евпатория - Мирный на отрезке Симферополь - Скворцово протяженностью 25 километров начали строить в феврале 2018 года и открыли для движения в 2020 году.

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