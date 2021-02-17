Почему Мария Бутина считает Крым самым патриотичным регионом России

Мария, во время вашего обучения в Соединенных Штатах, которое происходило уже после воссоединения Крыма с Россией, как американское окружение относилось к статусу полуострова?

Мария Бутина: Я училась в магистратуре лучшего в области международных отношений университета Америки, это школа уровня нашего МГИМО. И учившиеся вместе со мной американцы, сильно напуганные своим правительством, называли возвращение Крыма на родину "аннексией" и расценивали это как первый шаг к захвату Эстонии. Дело в том, что у ЦРУ всегда были очень большие проблемы с аналитикой, поэтому там были уверены (и из-за этого в том числе США наращивали военный потенциал), что задача Сталина - распространить Советский Союз на весь мир. Тогда в американском обществе такой взгляд воспринимался вполне серьезно. Нынешние американцы недалеко ушли от этой позиции: они считают, что после предполагаемого ими же захвата Эстонии мы будем претендовать на возвращение Аляски. Даже есть шутка: они называют Аляску "замерзшим Крымом". Важно понимать, что американские аналитики нашу внутреннюю политику используют в своей внутренней игре, вот почему Крым стал инструментом запугивания рядовых американцев Россией.

Неужели в Штатах нет светлых голов, понимающих, что к чему?

Мария Бутина: Есть. Среди консерваторов (они же - республиканцы) в Америке есть движение, которое зиждется на принципе существования США исключительно для себя (кстати, на этой волне выиграл президентские выборы Дональд Трамп). Оно существует в противовес близким к либералам новым консерваторам, которые считают, что, если у вас нет американской демократии, то они придут к вам и принесут ее. На штыках, как правило, с автоматами, и так далее. Часть представителей этого движения, называющие себя нон-интервенционалистами, отрицают вмешательство в дела других государств. Их меньшинство, но они выступают против санкций в отношении России и признают право крымчан выбирать, с кем они хотят быть в конечном итоге. Во времена Трампа, особенно в начале его президентства, можно было неоднократно слышать такие голоса. Сейчас же само общество их задушило. Американцы до сих пор так думают, но говорить об этом открыто теперь не принято.

Как бы вы охарактеризовали состояние гражданского общества в Крыму?

Мария Бутина: У вас очень развито участие граждан в общественной, общественно-политической жизни. Я это увидела, общаясь с самыми аполитичными - с молодежью. Я встречалась со студентами в Евпатории и Симферополе, а также с лидерами молодежных организаций. На мой взгляд, крымская молодежь интересуется массой вопросов и готова участвовать в жизни своей страны. Кроме того, в Евпатории у меня прошла встреча с местным общественным советом. И на самом высоком уровне я оценила бы заинтересованность крымчан в развитии не только собственного региона, но и всей страны. Многие идеи, которые сейчас высказывают здесь, необходимо экстраполировать на Россию в целом. Такого примера единения и истинной любви к родине я, пожалуй, еще не видела ни в одном регионе нашей страны. Увы, крымчан неоправданно наказывают за то, в чем они не виноваты. Они выбрали свой путь, они - россияне, и потому им даны все права граждан Российской Федерации. Они оказались политическими заложниками, что меня с ними роднит.

Как бы вы объяснили то, почему крымчане, за исключением, пожалуй, единиц, проигнорировали призыв отдельных оппозиционных сил и не вышли на акции протеста в конце января?

Мария Бутина: Крымчане понимают, что политика не делается на площадях, тем более когда в стране пандемия. Как член Общественной палаты 23 января я была на Пушкинской площади в Москве, разговаривала с людьми, хотела понять, зачем они туда пришли, притом что многие были с маленькими детьми и без масок. Крымчане рациональны и понимают, что желание реформ приходит в диалоге, а не в разрушении. В оппозиционной деятельности нет ничего плохого. Плохо, когда она деструктивна, и для того, чтобы что-то новое построить, надо разрушить, сжечь, уничтожить все старое. Причем на иностранные деньги. У крымчан к этому иммунитет, с чем их и поздравляю. .