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17.02.2021 10:01

Псевдопострадавший: На Дону энергетики пресекли воровство электроэнергии

Текст: Валерий Николаев

Донские энергетики смогли пресечь масштабное воровство электроэнергии на хуторе Новолакедемоновка Ростовской области. Причем подозреваемый в хищении энергоресурсов пытался замести следы и даже пытался выставить себя пострадавшим.

Фото: iStock
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"Поводом к проверке послужила жалоба на низкое напряжение. Хотя в прошлом году именно на этой улице проведен капитальный ремонт линий электропередачи с заменой провода и установкой нового комплектного трансформаторного пункта. Энергетики провели контрольные замеры и приборы зафиксировали корректные показатели - от 210 до 230 вольт", - сообщили "РГ" в пресс-службе компании "Россети Юг".

Неожиданный поворот ситуация приняла, когда сам жалобщик не пустил энергетиков на территорию домовладения для проведения замеров напряжения. Однако, в арсенале специалистов имеется оборудование для выявления безучетного потребления. Сила тока на вводе в дом позволяет вычислить с применением специальных коэффициентов среднюю величину месячного потребления электроэнергии. Полученные результаты вызвали еще большее удивление энергетиков.

"Средние показатели для домовладения с привычным набором бытовой техники - 0,2 - 1,8 ампер. У десяти из 70 потребителей улицы величина силы тока была зафиксирована от 8 до 29 ампер. У самого жалобщика замер показал 20 ампер, что приблизительно соответствует среднемесячному потреблению 2300 киловатт. При этом, оплачивал он всего около 95 киловатт в месяц. Такие 15-20-кратные превышения нагрузки на сеть и вели к снижению напряжения до критических значений", - уточнили в компании.

Для подтверждения фактов злоупотреблений энергетики "Россети Юг" установили на улице в хуторе Новолакедемоновка интеллектуальные приборы учета с возможностью удаленного контроля потребленной электроэнергии и показателей качества на вводах в каждое домовладение. Добросовестным потребителям, которых большинство, это принесет только удобства - надежное электроснабжение и простота расчетов за электричество.

Кстати

В прошлом году на юге России было выявлено более 2,2 тысяч фактов хищения электроэнергии общим объемом около 82 млн кВт/ч. На основании составленных актов незаконного потребления нарушителям предстоит возместить компании убытки на сумму более 347 миллионов рублей. Энергетики напоминают, что вмешательство в работу счетчиков и электропроводки для сомнительной "экономии", а попросту говоря энерговоровства, приводят к коротким замыканиям и пожарам, в том числе ничего не подозревающих соседей.

Фото: "Россети Юг"
В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Россети Юг

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