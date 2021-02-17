В "Краснодаре" рассказали о подготовке к 1/16 финала Лиги Европы

Футболисты "Краснодара" полностью готовы к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с загребским "Динамо" из Хорватии, который состоится 18 февраля в столице Кубани. Об этом главный тренер "быков" Мурад Мусаев заявил сегодня во время пресс-конференции, состоявшейся в режиме онлайн.

- Мы очень рады возобновлению сезона и тому, что Лига Европы возвращается в наш город, - отметил наставник. - Ждем завтра очень тяжелого матча. С такой командой, как "Динамо", не было бы удобно играть ни одной команде в Европе. В целом довольны тем, как прошли тренировочные сборы, был проделан хороший объем работы. Хотя общее впечатление было смазано последней игрой с московским "Локомотивом". Считаю, мы готовы к сезону, очень мотивированы и хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы.

Говоря о разной физической форме соперников (клуб из Загреба уже провел с середины января семь поединков в национальном первенстве), Мусаев сказал: "Разница в игровом тонусе, завтра, надеюсь, не скажется. К тому же подобная ситуация для нас не новая - "Краснодар" уже несколько раз проходил этот раунд еврокубков и научился готовиться к этим матчам".

А на вопрос о том, насколько оптимальным будет состав "Краснодара" в матче с хорватами, наставник кубанцев ответил довольно оригинально, вспомнив при этом знаменитого наставника "Манчестер Юнайтед":

- Сэр Алекс Фергюссон однажды сказал, что за тысячу игр у него только 10 раз был оптимальный состав. Тренеру всегда хочется, чтобы все игроки были в его распоряжении, но так бывает крайне редко. Я надеюсь на каждого футболиста и доволен атмосферой в команде.

Касаясь потери своего ключевого защитника Кристиана Рамиреса, он не подтвердил, но и не опроверг появившуюся информацию в СМИ о разрыве у эквадорца крестоообразных связок. При этом сообщил: игрок действительно выбыл из строя на долгое время.

Как известно, на днях дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал "Краснодар" на 15 тысяч евро и дисквалифицировал Мурада Мусаева на один матч с испытательным сроком один год за несвоевременное начало игры против "Челси" на групповом этапе Лиги чемпионов, состоявшемся восьмого декабря 2020 года.

Главный тренер сегодня объяснил произошедшее в тот вечер в Лондоне.

- В Англии из-за ковидных ограничений мы переодевались не внутри стадиона, а в расположенном на довольно большом расстоянии другом здании, фитнес-центре, - рассказал Мусаев. - В результате немного опоздали, но должен уточнить: я не дисквалифицирован на следующий матч, это условное наказание. Я буду завтра на бровке во время матча, а случившееся мы учтем на будущее…

В пресс-конференции также принял участие полузащитник "быков" Магомед-Шапи Сулейманов:

- Думаю, предстоит тяжелая игра, "Динамо" - сильная команда, постоянно прессингует. Победит сильнейший, кто больше приложит усилий, - сказал хавбек молодежной сборной России. - Что касается меня, то нахожусь еще не в самой лучшей форме. Хотя уже полностью оправился от прошлогодней болезни и чувствую себя намного лучше, силы ко мне уже вернулись.

- Кажется, вы полностью восстановились. Так ли это?

- Я не знаю, как по ТВ, но мне главное, чтобы наш тренерский штаб видел, как я работаю, чтобы у меня не было травм. Я не в самой лучшей форме, мне еще нужно набирать. Может, еще не та форма, какая была в августе. Но сейчас чувствую, что силы ко мне вернулись.

Корреспондент "РГ" задал Сулейманову такой вопрос: "В Хорватии с энтузиазмом восприняли жеребьевку, считая что "Динамо" без проблем обыграет "Краснодар". Один из фанатов даже написал, что, мол, россиян "сломаем, как погремушку!". Как прокомментируете это?"

- Хорватским болельщикам скажу, что в Лиге чемпионов мы играли с более сильными командами, чем Загреб, - ответил Магомед-Шапи. - В игре всякое, конечно, может произойти, но чего они с нами не смогут сделать, так это сломать! Оставим максимум на поле, чтобы пройти "Динамо".

Матч "Краснодара" с "Динамо" из Загреба в 1/16 Лиги Европы начнется 18 февраля в 20.55 в столице Кубани. Обслуживать игру назначена бригада судей из Польши. Главным арбитром матча будет 34-летний Бартош Франковски.

Футболисты "Динамо" прилетели чартерным рейсом из Загреба сегодня днем. Вечером на поле академии "Краснодара" они проведут предматчевую тренировку. А перед ней главный тренер хорватов Зоран Мамич и один из игроков команды ответят на вопросы журналистов.

Ответный поединок, в котором и определится обладатель путевки в следующий раунд, состоится в столице Хорватии в следующий четверг, 25 февраля.

Напомним, "быки" стали единственной российской командой, которая за два последних сезона вышла в плей-офф еврокубков.

"Быки" против "бульдогов"

"Динамо" в своей стране называют "синими" (по цвету формы). А вот символом их самой известной фанатской группировки является бульдог. Таким образом, предстоящие встречи окажутся еще и противостоянием краснодарских "быков" и загребских "бульдогов".

Любопытно, что в составе клуба из столицы Хорватии в середине 60-х годов прошлого века выступал полузащитник Рора, которого звали…. Краснодар. Правда, неизвестно, имело ли это прозвище какое-то отношение к столице Кубани.