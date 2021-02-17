В Симферополе арестованы пять участников запрещенной "Хизб ут-Тахрир"

Киевский районный суд Симферополя в открытых судебных заседаниях избрал меру пресечения пятерым крымчанам, подозреваемым в террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Все фигуранты возбужденных УФСБ дел обвиняются по части 2 статьи 205.5 - в организации деятельности террористической организации и участии в ней. Двум из пяти подозреваемых инкриминирована еще и статья 278 УК РФ - покушение на насильственный захват власти или насильственное удержание власти.

По версии следствия, они были активными участниками запрещенной на территории России решением Верховного суда РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", ставящей своей целью устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания "Всемирного исламского Халифата".

Следователи заявили, что, оставаясь на свободе, участники экстремистской организации могут скрыться от предварительного следствия и суда, мешать расследованию дела или продолжить противоправную деятельность. Доказательства по делу суд счел вескими и арестовал подозреваемых на два месяца, до 15 апреля. Постановления могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток.

Утром сторонники запрещенной "Хизб ут-Тахрир" были задержаны в Бахчисарае, Белогорске, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма. В их домах прошли обыски. Изъяты материалы и электронные носители, подтверждающие экстремистскую деятельность.

Напомним, сегодня же ФСБ сообщила о задержании в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области 19 экстремистов, входивших в запрещенную в РФ международную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра".