Причиной пожара с погибшими в Екатеринбурге мог стать поджог

Правоохранительные органы отрабатывают несколько причин возникновения пожара в частном доме в Екатеринбурге, который минувшей ночью унес жизни двух человек.

"Оперуполномоченные совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии, в том числе, связанные с поджогом, замыканием, бытовой техникой и нарушением правил обращения с огнем", - сообщил официальный представитель свердловской полиции Валерий Горелых.

Напомним, сообщение о ЧП на Красноуфимской поступило в экстренные службы в 00:49 по местному времени. Площадь пожара составила 120 квадратных метров: пламя уничтожило все надворные постройки и само жилище. При разборке сгоревших конструкций были найдены тела. По данным пресс-секретаря регионального Следственного комитета Александра Шульги, смерть наступила в результате отравления продуктами горения, нет явных признаков того, что имел место криминал.

Личность погибшего мужчины установлена: это владелец дома, он работал охранником в одной из местных фирм. "Больше в доме никто прописан не был. Личность женщины пока не установлена. У мужчины есть взрослые сын и дочь, которые живут отдельно: сегодня их опросят на предмет того, кем была погибшая", - уточнил Горелых.

Следственный отдел по Верх-Исетскому району города начал проверку обстоятельств происшествия. На данный момент известно, что возгорание началось с одной из надворных построек, после чего огонь перекинулся на жилое строение.