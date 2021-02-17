Тюменские ученые разработают умные лампы для "жаворонков" и "сов"

Тюменские ученые заявили о готовности создать разработку, которая может быть интересной в первую очередь жителям тех регионов, где бывают полярный день и полярная ночь. Речь идет об умном освещении: лампы сами будут подстраиваться под уровень освещенности, моделируя нужный режим.

Как говорит Денис Губин, профессор кафедры биологии Тюменского государственного медуниверситета, следующий этап - персонализации. "Не просто умное освещение, а для каждого человека, в зависимости от присущих ему черт, каких-то нюансов", - пояснил он в интервью телеканалу "Вести". Получатся такие лампочки для, условно, "жаворонков" и "сов" - тех, кто предпочитает ранний подъем и тех, кто привык бодрствовать по ночам..

Чтобы сформировать статистику, ученые набрали около двух сотен добровольцев - жителей ямальских городов: они будут несколько раз в сутки сдавать анализ на мелатонин. Эффект гормона сна многогранный, он связан со всеми звеньями эндокринной системы. При его недостатке снижаются защитные функции организма, как следствие, возникает риск таких серьезных заболеваний как астма, диабет.

На это исследование вуз получил мега-грант - 150 миллионов рублей в рамках национального проекта "Наука".