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17.02.2021 17:17
Рубрика: Общество

Регулярное потребление кофе изменяет структуру мозга

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ежедневное употребление кофеина оказывает серьезное влияние на человеческий мозг, а именно - значительно уменьшает объем серого вещества в нем. К такому выводу пришли исследователи Базельского университета.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В эксперименте, результаты которого опубликованы в журнале Cerebral Cortex, приняли участие 20 здоровых молодых людей, которые ежедневно пьют кофе. Каждый день их просили пить по три таблетки кофеина, некоторым добровольцам ученые давали плацебо. Эксперимент проходил в два этапа по 10 дней. В конце каждого периода исследователи сканировали мозг испытуемых и оценивали объем серого вещества в нем. Кроме того, при помощи ЭЭГ определялось и качество сна участников эксперимента.

В результате ученым удалось выяснить, что прием кофеина, вопреки расхожему мнению, не влияет на качество сна, чего нельзя сказать об объеме серого вещества: у тех, кто получал плацебо он был выше, чем у употреблявших таблетки с кофеином. Особенно заметна была разница в правой медиальной височной доле - именно эта область мозга включает гиппокамп, отвечающий за пространственное познание и формирование памяти. Однако это влияние оказалось непродолжительным, уже через 10 дней после "кофейного воздержания" мозговые ткани участников эксперимента полностью восстановились.

Ученые Базельского университета осторожно отмечают, что результаты эксперимента не доказывают вредное воздействие кофеина на человеческий мозг, но указывают на необходимость проведения дальнейших исследований.

Общество Наука

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